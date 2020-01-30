Британцы переплатили £800 млн за электроэнергию

Причиной тому — ценовая политика Ofgem

За последние семь лет жители Великобритании переплатили энергокомпаниям £800 млн, пишет BBC. Эксперты Национального финансово-ревизионного управления (NAO) утверждают, что причиной стала мягкая ценовая политика регулятора Ofgem по отношению к поставщикам.

Счета за электроэнергию увеличивались в среднем на £1,6 в год, что позволило компаниям получить огромную прибыль. По мнению исполнительного директора Бюро гражданских консультаций Джиллиан Гай, отчет NAO доказал, что компании несправедливым образом наживались на клиентах.

Согласно внедренной в 2013 году системе ценовых правил RIIO-1, компании-поставщики сами решают, в каких объемах они будут закупать и продавать электроэнергию. Если по итогу они тратят меньше, чем планировали, то могут оставить себе половину полученных доходов. Эти условия позволили поставщикам намеренно создать искусственный дефицит на рынке и повысить тарифы.

Представители Ofgem пообещали ограничить максимальный возможный доход компаний с помощью системы ценовых правил RIIO-2. «Мы усилим контроль над доходами компаний, чтобы сэкономить деньги потребителей, и подтолкнем их к декарбонизации», — сообщил директор по контролю над ценами в Ofgem Акшай Каул.