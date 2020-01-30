Эвакуация британцев из Уханя отложена на неопределенное время

Министерство иностранных дел ведет переговоры с властями Китая

В китайском Ухане по-прежнему остаются около двухсот британских граждан, сообщает Sky News. Запланированная на 30 января эвакуация была отложена на неопределенное время. Министерство иностранных дел Великобритании заявляло ранее, что пассажиры будут доставлены домой на этой неделе, однако самолет не покинул территорию аэропорта. По предварительным данным, необходимые разрешения от китайских властей еще не получены, хотя правительства других стран, в том числе США и Японии, смогли эвакуировать сотни человек.

Кроме того, власти Китая запрещают покидать страну своим гражданам, даже если у них есть вид на жительство в Великобритании. Джефф Сиддл из Нортумберленда рассказал BBC, что его семья столкнулась с «ужасной дилеммой»: власти разрешили уехать ему и его девятилетней дочери, но отказали супруге, которая является гражданкой Китая. По словам министра школьных стандартов Ника Гибба, все британцы, вывезенные из провинции Хэбэй, после эвакуации проведут две недели на закрытой военной базе. Пассажирам перед занятием мест в авиалайнере будет предлагаться подписать согласие на помещение в карантинную зону.

Великобритания проверила 130 человек, прилетевших из Уханя в январе, однако ни один случай заражения коронавирусом не подтвердился. 30 января правительство Филиппин рассказало об одном заболевшем, Сингапур доложил о десяти. В Австралии выявлено семь заболевших, в США — пять, в Южной Корее, Франции и ОАЭ — четыре. Трое человек диагностированы с коронавирусом в Канаде, два во Вьетнаме и по одному заболевшему насчитывается в Камбодже, Непале, Финляндии, Замбии и Шри-Ланке.