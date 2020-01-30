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Прибывших из Уханя британских граждан поместят на двухнедельный карантин

Прибывших из Уханя британских граждан поместят на двухнедельный карантин
Фото:123rf.com

Эвакуация назначена на 31 января

150 британских граждан, находящихся в эпицентре эпидемии коронавируса в Ухане, вернут домой в пятницу, 31 января, сообщает BBC со ссылкой на министра иностранных дел Доминика Рааба. Эвакуационный рейс вылетит в 07:00 по местному времени (30 января, 23:00 по Гринвичу). Перед отлетом пассажиров проверят дважды — китайские и британские медики.

Власти Китая предупредили, что не допустят на борт людей с выявленными симптомами коронавируса. Кроме того, они запрещают покидать страну своим гражданам, даже если у них есть вид на жительство в Великобритании. Джефф Сиддл из Нортумберленда рассказал BBC, что его семья столкнулась с «ужасной дилеммой»: власти разрешили уехать ему и его девятилетней дочери, но отказали супруге, которая является гражданкой Китая.

По словам министра школьных стандартов Ника Гибба, все британцы, вывезенные из провинции Хэбэй, после эвакуации проведут две недели на закрытой военной базе. Пассажирам перед занятием мест в авиалайнере будет предлагаться подписать согласие на помещение в карантинную зону.

Великобритания проверила 130 человек, прилетевших из Уханя в январе, однако ни один случай заражения коронавирусом не подтвердился. 30 января правительство Филиппин рассказало об одном заболевшем, Сингапур доложил о десяти. В Австралии выявлено семь заболевших, в США — пять, в Южной Корее, Франции и ОАЭ — четыре. Трое человек диагностированы с коронавирусом в Канаде, два во Вьетнаме и по одному заболевшему насчитывается в Камбодже, Непале, Финляндии, Замбии и Шри-Ланке.

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