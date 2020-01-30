Балет «Онегин» Джона Кранко

По мотивам романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» на музыку П. И. Чайковского (в аранжировке К. X. Штольце). Сценарист и балетмейстер из ЮАР Джон Кранко создал свою отличительную версию произведения Пушкина в 1965 году для Штутгартского балета. «Онегин» демонстрирует всю гениальность Кранко как хореографа-повествователя, способного создавать тонких и сложных персонажей.

Взаимоотношения Онегина и Татьяны представлены в напряженных дуэтах. Роль Татьяны ставит перед балериной множество задач – со всей драматичностью раскрыть превращение провинциальной простущки в недосягаемую красавицу из петербургского высшего общества.

КОГДА: до 29 февраля

ГДЕ: Royal Opera House, Bow Street Covent Garden, London WC2E 9DD

БИЛЕТЫ: £85–£110