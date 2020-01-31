«Брекзит» наступил

За четыре года «Брекзит» разделил страну на два лагеря: бесконечные акции «за» и неутихающие массовые протесты. Это не удивительно, ведь сейчас происходит перераспределение центров сил на международной политической арене, и Великобритания как одна из ведущих мировых держав имеет далеко идущие амбиции. Империи присуще мыслить глобально, невзирая на мелкие проблемы, которые в свою очередь могут стать масштабными в жизни обычных граждан.

Что же происходит за пределами парламента и Букингемского дворца прямо сейчас? Как относятся к выходу из ЕС люди, которые не причисляют себя к государственной элите?

Энн, 36 лет, домохозяйка:

«Я против! Я думаю, это плохая идея, особенно для европейцев, потому что сейчас они не представляют будущего с Великобританией. Это также не очень хорошо для развития Соединенного Королевства – для людей в целом, например, для тех, кто работает в Англии, но не имеет британского гражданства».

Ташик, 25 лет, студентка:

«Я не изучала этот вопрос достаточно серьезно. Это проблема существует уже четыре года гола, наконец было принято итоговое решение, в конце января все должно официально завершиться. Яне понимаю, зачем мы покидаем Евросоюз. В нашей стране работает множество профессионалов из других стран, особенно много врачей… Мы можем многого лишиться,на мой взгляд, это бессмысленно».

Ирина, 45 лет, учительница:

«Я не понимаю, почему правительство нашей страны провело референдум, мне кажется, это большая ошибка. Средний класс, к которому я тоже отношусь, был против. Нас спросили, хотите быть вместе с Европой или нет… Мы решили, что хотим быть вместе. Появится много новых проблем, лучше бы оставили все как есть.

Многие люди не понимают вообще, что происходит, поэтому не могут принять правильное для себя решение. Нам ничего не объяснили толком. Мы не можем понять, что будет дальше. Мне кажется, мы не должны были проводить референдум в 2016 году. Правительство заставило нас это сделать».

Робби, 26 лет, юрист:

«Как британский гражданин, я чувствую, что «Брекзит» окажет значительное влияние на людей из рабочего класса, им уже сократили подержку в виде рабочего налогового кредита (Working Tax Credit) и детского налогового кредита (Child Tax Credit). Стоимость жизни повышается, а зарплата – нет.

Основное беспокойство вызывает влияние, которое «Брекзит» может оказать влияние на бесплатные социальные службы. Правительство Великобритании ясно дало понять, что оно постарается лучше контролировать и сократить миграцию в Великобританию в будущем – это может также повлечь неблагоприятные последствия».

Наташа, 47 лет, воспитатель:

«С одной стороны,«Брекзит» – хорошая возможность для Британии вновь стать самостоятельным государством. Но любые изменения всегда очень сложно привнести в жизнь, нужно будет немного потерпеть. Результат будет хорошим, если молодые британские специалисты возьмут на себя ответственность за развитие всех сфер Великобритании, а правительство сумеет обеспечить переходный период должным образом и поддержит население разными способами».

Ханет, 35 лет, дизайнер:

«Я думаю, что «Брекзит» – очень запутанный процесс. Как гражданин, я бы хотела оставаться частью Евросоюза. Мы не в курсе, какими будут различные договоренности между странами. Внутренние границы Королевства – еще более запутанный вопрос. Англия должна будет заплатить миллионы фунтов за выход, это будет очень много нам стоит, а можно было бы направить эти деньги на решение более важных проблем».

Подготовила Натали Погодина