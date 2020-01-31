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Два случая заражения коронавирусом зафиксированы в Великобритании

Два случая заражения коронавирусом зафиксированы в Великобритании
Фото:123rf.com

Заболевшие являются членами одной семьи

Два человека в Великобритании заразились коронавирусом, впервые обнаруженным в китайском Ухане, сообщает BBC. Главный врач страны Крис Уитти заявил, что это члены одной семьи и они уже получают необходимую медицинскую помощь.

Более подробной информации о личностях заболевших нет. Тем не менее, газета The Telegraph предполагает, что они находятся в Ньюкасле, где NHS открыла один из четырех центров, предназначенных для лечения коронавируса. «Сейчас мы пытаемся установить, с кем общались заболевшие, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса. Мы хорошо подготовлены и используем проверенные процедуры инфекционного контроля», — добавил Крис Уитти.

30 января  Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила чрезвычайную ситуацию в связи со вспышкой коронавируса, который вызывает тяжелую форму пневмонии и в отдельных случаях приводит к летальному исходу.

В настоящее время 83 британца и 27 иностранных граждан летят обратно в Великобританию из Уханя. Самолет должен приземлиться на территорию военной базы RAF Brize Norton в 13:30 по Гринвичу. Пассажиры из Великобритании будут доставлены в больницу Arrowe Park и помещены в карантин на две недели.

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