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Иммерсивная инсталляция Эммануэль Муро появится в Лондоне

Иммерсивная инсталляция Эммануэль Муро появится в Лондоне
Фото:instagram.com/emmanuellemoureaux

Французская художница исследует время и пространство с помощью цвета

С 5 февраля в лондонской художественной галерее NOW будет представлена ​​первая крупномасштабная инсталляция Slices of Time французской художницы и архитектора Эммануэль Муро. Посетить ее можно будет бесплатно, радует новостью портал Secret London.

Пример работы Эммануэль Муро. Фото: instagram.com/emmanuellemoureaux

В 1996 году Муро переехала в Токио, где впервые начала использовать необычные цветовые решения и разработала собственную дизайнерскую концепцию «shikiri», что с японского языка можно перевести как «создание пространства посредством цвета».

Лондонская инсталляция Slices of Time — прекрасный тому пример: работа позволяет погрузиться в фантастический мир, созданный с помощью вырезанных из цветной бумаги цифр, которые спускаются с потолка галереи. Композиция состоит из симметричных рядов и градиентов цвета, плавно сменяющих друг друга.

Посетители тоже могут принять участие в выставке — написать на листе бумаги важную дату и объяснить, почему выбрали именно ее. Работники галереи соберут ответы и построят из них большую временную шкалу, которая будет дополняться за время выставки.

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