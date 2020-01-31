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Лондон готовится встретить «Брекзит»

Лондон готовится встретить «Брекзит»
Фото:123rf.com

В столице пройдут праздничные демонстрации и протестные марши

Великобритания покидает Европейский союз вечером 31 января. Для многих это событие станет долгожданным, однако некоторые придерживаются противоположного мнения. Британское правительство даст сегодня возможность высказаться обеим сторонам: в Лондоне пройдут праздничные мероприятия и протестные марши, сообщает The Guardian.

Общественная организация в поддержку«Брекзита» Leave Means Leave получила разрешение пройтись с маршем по улицам города с 21:00 до 23:15. Ее основатель Ричард Тайс обещает, что ралли будет сопровождаться музыкой и световым шоу. Сторонники Европейского союза соберутся возле колеса обозрения London Eye, чтобы зажечь тысячи фонариков в знак протеста. Похожие акции пройдут в Брайтоне и Борнмуте.

В лондонской мэрии состоится мероприятие London is Open, призванное поддержать оставшихся в Великобритании граждан Европейского союза. Поскольку детали будущих отношений Великобритании с ЕС еще предстоит выяснить, у многих из них возникают вопросы, на которые попытаются ответить юристы.

Правительство объявило, что на стену здания премьерской резиденции на Даунинг-стрит будет спроецировано изображение часов, отсчитывающих минуты до «Брекзита». Ровно в 23:00 к стране обратится с речью Борис Джонсон.

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