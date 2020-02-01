Антивозрастная косметика: принцип работы

Основная задача антивозрастных косметических средств – стимулировать в клетках кожи обменные процессы, которые со временем замедляются. С определенного возраста или в зависимости от индивидуального состояния кожи она постоянно нуждается в подобном стимулировании. Антивозрастная косметика – отличный способ замедлить старение кожи. Однако следует понимать, что при резком прекращении использования антивозрастных средств кожа начинает постепенно возвращаться к своему исходному состоянию, поэтому, несмотря на то, что средства можно периодически менять, пользоваться ими придется постоянно, если вы хотите поддерживать полученный эффект. Также важно помнить, что антивозрастная косметика не является лекарством от старения, не стоит ждать чудес, главная ее цель – приостановить процесс старения, замедлить скорость изменений в коже, связанных с возрастом.
Обманчивые цифры
Часто на тюбиках и баночках мы видим маркировку антиэйдж с указанием возраста, с которого данным средством следует пользоваться: после 30 лет, с 50 лет и так далее. На самом деле все очень относительно и индивидуально. У каждого человека старение кожи лица происходит индивидуально: этот процесс зависит от генетических факторов, состояния внутренних органов, здоровья в целом, образа жизни, окружающей среды и многого другого. Соответственно, подбор косметики исключительно по маркировке «антиэйдж» это все равно что подбор обуви исключительно по размеру, несмотря на то, что туфли одной марки уже, а другой – шире. Важнее всего набор ингредиентов, входящих в состав, который вам и предстоит изучить перед покупкой. И, конечно, совет косметолога, который сможет определить «возраст» вашей кожи, часто не совпадающий с биологическим.
Основные проблемы при старении кожи:
– сухость;
– нарушение цвета;
– нарушение рельефа;
– морщины;
– дефицит витаминов, макро- и микроэлементов, белков, антиоксидантов;
– замедление регенерации кожи, снижение активности фибробластов;
– снижение уровня насыщенности кожи эстрогенами в менопаузальный период.
Как работают антивозрастные средства:
– стимулируют обменные процессы в клетках кожи, препятствуют их замедлению;
– увлажняют кожу и делают ее более упругой;
– препятствуют появлению пигментных пятен;
– очищают верхний слой кожи и освобождают «молодые» клетки;
– разглаживают кожу и предотвращают появление морщин;
– восстанавливают уровень коллагена;
– укрепляют кровеносные сосуды;
– улучшают овал лица;
– удаляют отечность и круги под глазами;
– ослабляют негативное действие неблагоприятной внешней среды;
– препятствуют истончению кожи.
Коррекция возрастных изменений – постоянный, кропотливый процесс, зависящий не столько от количества косметических антивозрастных средств и их «дороговизны», сколько от эффективности и качества ингредиентов. Существует несколько видов антивозрастной косметики, в соответствии с проблемами, которые она решает:
– антивозрастная косметика для очищения кожи – эмульсии и специальные растворы (лосьоны, косметическое молочко, тоники, мицеллярная вода);
– антивозрастная косметика для питания, увлажнения и защиты кожи – эмульсии типа «масла в воде» (сыворотки, увлажняющие антивозрастные крема), эмульсии типа «вода в маслах» (питательные крема, защитные кремы);
– антивозрастная косметика для интенсивного ухода – маски (гелеобразные, кремообразные, маски-пленки), скрабы (абразивные, АНА-пилинги, энзимные пилинги, гоммажи).
Ассортимент антивозрастных средств в последнее время пополнился тканевыми масками для интенсивной коррекции признаков старения кожи.
Важнейшая особенность косметики, борющейся с возрастными изменениями, – наличие активных ингредиентов: витаминных и антиоксидантных комплексов, коллагена, пептидов, гиалуроновой, фруктовых и других кислот, ретинола, веществ морского происхождения.
Пептиды
Их эффективность была доказана сравнительно недавно. Как выяснилось, они влияют не только на кожу на клеточном уровне, но и на восстановление уровня коллагена. Пептиды имеют ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с ретинолом, в основном потому, что они не сушат кожу и не вызывают раздражения.
Гиалуроновая кислота
Это главный «регулятор» воды в межклеточном пространстве человеческого организма. Одна молекула этого полисахарида удерживает более пятисот молекул воды, которые необходимы организму для его нормальной жизнедеятельности. Гиалуроновая кислота стимулирует производство эластина и коллагена, способствует фиксации этих белков в правильном положении, обеспечивая упругость и подтянутость кожного покрова. Когда гиалуроновой кислоты в тканях кожи в избытке, она остается упругой и подтянутой, а когда ее количество уменьшается (к примеру, с возрастом) – ухудшается тургор кожи, она становится дряблой, появляются морщины. Косметологи говорят, что гиалуроновая кислота – это своеобразная молекулярная губка, удерживающая воду и придающая коже упругость. Антивозрастная косметика, содержащая низкомолекулярные соединения гиалуроной кислоты, способна отсрочить процесс старения, а в некоторых случаях даже вернуть коже утраченную молодость.
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