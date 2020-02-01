Антивозрастная косметика: принцип работы

Основная задача антивозрастных косметических средств – стимулировать в клетках кожи обменные процессы, которые со временем замедляются. С определен­ного возраста или в зависи­мо­сти от индивидуального сос­тояния кожи она посто­янно нуждается в подобном сти­му­ли­ровании. Антивозраст­ная косметика – отличный способ замедлить старение кожи. Однако следует понимать, что при резком прекращении использования антивозрастных средств ко­жа начинает постепенно возвращаться к своему исходному состоянию, поэтому, не­смотря на то, что средства мож­но периодически менять, пользоваться ими придется постоянно, если вы хотите поддерживать полученный эффект. Также важно пом­нить, что антивозрастная кос­метика не является ле­карством от старения, не стоит ждать чудес, главная ее цель – приостановить процесс старения, замедлить скорость изменений в коже, связанных с возрастом.

Обманчивые цифры

Часто на тюбиках и баночках мы видим маркировку антиэйдж с указанием возраста, с которого данным средством следует пользоваться: после 30 лет, с 50 лет и так далее. На самом деле все очень от­носительно и индивидуально. У каждого человека старение кожи лица проис­ходит ин­ди­видуально: этот про­цесс за­висит от генетических факторов, состояния внутренних органов, здоровья в целом, об­раза жизни, окружающей среды и многого другого. Со­ответственно, подбор косметики исключительно по маркировке «антиэйдж» это все равно что подбор обуви исключительно по размеру, несмотря на то, что туфли одной марки уже, а другой – шире. Важнее все­го набор ингредиентов, входящих в состав, который вам и предстоит изучить перед покупкой. И, конечно, совет косметолога, который сможет определить «возраст» вашей ко­жи, часто не совпадающий с биологическим.

Основные проблемы при старении кожи:

– сухость;

– нарушение цвета;

– нарушение рельефа;

– морщины;

– дефицит витаминов, макро- и микроэлементов, белков, антиоксидантов;

– замедление регенерации кожи, снижение активности фибробластов;

– снижение уровня насыщенности кожи эстрогенами в менопаузальный период.

Как работают антивозрастные средства:

– стимулируют обменные процессы в клетках кожи, препятствуют их замедлению;

– увлажняют кожу и делают ее более упругой;

– препятствуют появлению пигментных пятен;

– очищают верхний слой ко­жи и освобождают «молодые» клетки;

– разглаживают кожу и предотвращают появление морщин;

– восстанавливают уровень коллагена;

– укрепляют кровеносные сосуды;

– улучшают овал лица;

– удаляют отечность и круги под глазами;

– ослабляют негативное действие неблагоприятной внешней среды;

– препятствуют истончению кожи.

Коррекция возрастных из­ме­нений – постоянный, кропот­ливый процесс, зависящий не столько от количества косметических антивозрастных средств и их «дороговизны», сколько от эффективности и качества ингредиентов. Су­ще­ствует несколько видов антивозрастной косметики, в соответствии с проблемами, которые она решает:

– антивозрастная косме­ти­ка для очищения кожи – эмуль­сии и специальные растворы (лосьоны, космети­ческое молочко, тоники, ми­целлярная вода);

– антивозрастная косметика для питания, увлажнения и защиты кожи – эмульсии типа «масла в воде» (сыворот­ки, увлажняющие антивозра­стные крема), эмульсии типа «вода в маслах» (питательные крема, защитные кремы);

– антивозрастная косметика для интенсивного ухода – маски (гелеобразные, кремообразные, маски-пленки), скрабы (абразивные, АНА-пилинги, энзимные пилинги, гоммажи).

Ассортимент антивозрастных средств в последнее время по­полнился тканевыми мас­ка­ми для интенсивной коррекции признаков старения кожи.

Важнейшая особенность косметики, борющейся с возра­стными изменениями, – на­личие активных ингредиентов: витаминных и антиоксидантных комплексов, коллагена, пептидов, гиалуроновой, фруктовых и других кислот, ретинола, веществ морского происхождения.

Пептиды

Их эффективность была доказана сравнительно недавно. Как выяснилось, они влияют не только на кожу на клеточном уровне, но и на восстановление уровня коллагена. Пептиды имеют ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с ретинолом, в основном потому, что они не сушат кожу и не вызывают раздражения.

Гиалуроновая кислота

Это главный «регулятор» воды в межклеточном пространстве человеческого организма. Од­на молекула этого полисахарида удерживает более пятисот молекул воды, которые необходимы организму для его нормальной жизнедеятельности. Гиалуроновая кислота стимулирует производство эластина и коллагена, способствует фиксации этих белков в правильном положении, обеспечивая упругость и подтянутость кожного покрова. Когда гиалуроновой кислоты в тканях кожи в избытке, она остается упругой и подтянутой, а когда ее количество уменьшается (к примеру, с возрастом) – ухудшается ту­ргор кожи, она становится дряблой, появляются морщины. Косметологи говорят, что гиалуроновая кислота – это своеобразная молекулярная губка, удерживающая воду и придающая коже упругость. Антивозрастная косметика, содержащая низкомолекулярные соединения гиалуроной кислоты, способна отсрочить процесс старения, а в некоторых случаях даже вернуть коже утраченную молодость.