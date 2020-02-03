Ксенофобские листовки расклеили в одном из домов Нориджа

Жильцам велели «говорить по-английски или убираться из страны»

В одном из многоквартирных домов Нориджа появилось объявление с призывом к проживающим в нем иностранцам говорить только по-английски или уезжать из Великобритании, сообщает Sky News. Листовки с названием «Счастливого «Брекзита» были приклеены к пожарным щитам на всех пятнадцати этажах 31 января — в день, когда Великобритания официально покинула Европейский союз.

«Мы снова обрели нашу великую страну и хотели бы кое-что прояснить жильцам этого дома. Мы не потерпим, чтобы здесь говорили на каком-то ином языке помимо языка королевы Елизаветы — английского. В противном случае рекомендуем вам сдать квартиры муниципалитету и вернуться на родину», — говорится в тексте листовок.

Полиция графства Норфолк начала расследование инцидента. Муниципалитет Нориджа подчеркнул, что город всегда славился своим гостеприимством, и подобное поведение недопустимо. Власти города призвали жителей сообщать о проявлениях ксенофобии в полицию.

Представитель муниципалитета Майк Стонард дал комментарий газете Eastern Daily Press. «Я осуждаю это отвратительное сообщение. Тот, кто его развесил, совершил преступление на почве ненависти. Люди голосовали за «Брекзит» по разным причинам, однако я уверен, что немногие из них потворствуют такому поведению», — сказал Стонард.