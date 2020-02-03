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Британское правительство выделит £20 млн на разработку вакцины против коронавируса

Британское правительство выделит £20 млн на разработку вакцины против коронавируса
Фото:123rf.com

Она должна появиться этим летом

Британское правительство выделит £20 млн на разработку вакцины против коронавируса, сообщает BBC со ссылкой на министра здравоохранения Мэтта Хэнкока. Деньги пойдут на помощь фонду Coalition for Epidemic Preparedness (CEPI), который уже начал проводить исследования и готовится представить антидот в течение шести-восьми месяцев.

Разработкой вакцины занимается шотландский доктор Кейт Бродерик, молекулярный генетик из американской фармацевтической компании Inovio. «Мы надеемся, что к началу лета продукт будет испытан на людях», — заявила Бродерик BBC. Однако генеральный директор CEPI доктор Ричард Хэтчетт утверждает, что если ученые добьются успеха, то им в любом случае потребуется больше времени для тестирования вакцины и получения необходимых разрешений со стороны регулирующих органов, прежде чем ее можно будет распространить по всему миру.

Тем временем 83 британца, вернувшиеся на прошлой неделе из Уханя, находятся на карантине в больнице Arrowe Park Hospital. 2 февраля к ним присоединились еще одиннадцать человек, прилетевшие из Китая дополнительным эвакуационным рейсом. В Великобритании выявлены два случая заражения коронавирусом: жертвами стали студент Йоркского университета и его родственник. Сейчас они проходят лечение в специализированном медицинском центре Ньюкасла.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

По данным за 3 февраля новый вирус подтвержден у 17 тыс. человек, 361 заболевший скончался.

Всего в больницах Китая под наблюдением находятся 152 тыс. человек, 475 пациентов выписаны после успешного курса лечения. За пределами Китая число заболевших пневмонией достигло 182 человек. В Гонконге зафиксировано пятнадцать случаев заболевания, на Тайване — десять, в Макао — восемь. В странах Азии заразились 96 человек. В Европе — 23, в Северной Америке — 13, в Австралии — 12, сообщает Statnews.

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