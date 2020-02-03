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Установлена личность террориста, атаковавшего людей в Стретеме

Установлена личность террориста, атаковавшего людей в Стретеме
Фото:123rf.com

Им оказался 20-летний Судеш Амман

2 февраля около 14:00 неизвестный мужчина зашел в магазин на Streatham High Road и напал на людей с ножом. По сообщениям очевидцев, потом он выбежал на улицу и атаковал еще одну женщину. Прибывшие полицейские трижды выстрелили в нападавшего, после чего он скончался на месте. На теле террориста обнаружили муляж взрывного устройства. Три человека получили ранения, погибших нет.

Власти назвали имя нападавшего — им оказался 20-летний Судеш Амман, осужденный на три года и четыре месяца за преступления, связанные с терроризмом. Амман освободили около недели назад досрочно, он отсидел лишь половину срока, сообщает BBC.

В момент нападения он уже находился под наблюдением полиции, которая отреагировала максимально оперативно. Корреспондент BBC Крис Мейсон рассказал, что у полицейских были серьезные опасения по поводу продолжения Амманом террористической деятельности, однако по закону удерживать его в тюрьме они не могли.

Главный секретарь Казначейства Риши Сунак утверждает, что «полиция, очевидно, делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность людей». После аналогичного теракта на Лондонском мосту в ноябре 2019 года Борис Джонсон отметил, что правительство примет строгие меры в отношении террористической деятельности. Они включают в себя более длительные тюремные сроки для преступников и увеличение финансирования полиции.

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