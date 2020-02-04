Болеем за каждого: главные фильмы «Оскара»-2020

9 февраля в Лос-Анджелесе в 92-й раз будут вручать «Оскар» – всего 24 награды в разных номинациях.

Как всегда, существенную часть лауреатов мы никогда после этого не вспомним, да и главный приз обычно вызывает массу недовольства у большинства синефилов. Но некоторые останутся в памяти надолго, попробуем предположить, какие именно.

«Джокер»

Он может нравиться или не нравиться, и до сих пор народ спорит, действительно ли «Джокер» – это нечто принципиально новое. Кто-то напоминает, что похожий на него «Таксист» был произведением куда более крупным и цельным. Кто-то перечисляет роли Хоакина Феникса, удавшиеся значительно лучше, чем пресловутый клоун-неудачник. Моралисты предостерегают, что основная идея картины – призыв к бунту и насилию как к единственно возможному и правильному способу решить многочисленные противоречия в устройстве мира.

Но никуда не деться: атмосферный, мрачный, язвительный «Джокер», победитель Венецианского МКФ – самый громкий фильм прошедшего года. И самый скандальный. Именно поэтому он вряд ли получит большинство голосов на «Оскаре», но без него в номинантах сама церемония была бы бессмысленной. И у него больше всех номинаций – целых 11.

«Ирландец»

Десять номинаций. «Нетфликс» наверняка долго колебался, прежде чем устроить такую специфическую прокатную судьбу для долгожданного фильма Мартина Скорсезе. Не было громкой премьеры на фестивале уровня Канн, Венеции или Торонто. Не было кинотеатральной дистрибуции, хотя изначально говорили, что для «Ирландца» боссы стримингового гиганта сделают исключение и пустят его на широкие экраны. Нет, киллер Фрэнк Ширан для миллионов зрителей предстал в своем оглушительном трехчасовом формате исключительно в домашних условиях – и заставил многих изменить свои представления о гангстерском кино, а заодно о творческих возможностях пожилых Скорсезе, Де Ниро, Пачино, Пеши и Кейтеля. Только технологии омоложения лиц актеров многим все равно показались несовершенными.

«Однажды в… Голливуде»

Десять номинаций. Стоит Квентину Тарантино выпустить очередной фильм, как все начинают сравнивать его с «Криминальным чтивом» – лучше или опять хуже. Но все это происходит потом, когда первое животное удовольствие от ни с чем не сравнимого впечатления от тарантиновских черных комедий хоть немного ослабевает – обычно это случается через пару часов после финальных титров.

Разве могло быть иначе? Все думали, что это будет кровавый триллер про убийство Шерон Тэйт, а Тарантино опять обманул ожидания и сосредоточился на похождениях актера Рика Далтона и его дублера Клиффа, которых, соответственно, сыграли ДиКаприо и Питт. Выяснилось, что при таком подходе можно и историю при желании переписать, что Тарантино еще в «Бесславных ублюдках» продемонстрировал более чем наглядно.

«1917»

Десять номинаций. Победитель «Золотого глобуса». Российские критики почему-то бросились ругать «1917». Им не нравится, что фильм будто бы снят одним кадром, а на самом деле вовсе и не одним, а довольно большим количество этих самых кадров. Фильм сравнивают с компьютерной игрой, хотя, кажется, это комплимент: современные игры часто гораздо динамичнее и увлекательнее кино. Еще говорят, что не слишком это все похоже, например, на хронику, поэтому в происходящее не веришь.

Но даже если это просто аттракцион, то достаточно одного сеанса в IMAX, чтобы понять: впервые у зрителя появилась возможность оказаться на поле боя где-то недалеко от ремарковских парнишек (они тут, правда, по другую сторону окопов) и понять хоть чуть-чуть, как выглядела война сто лет назад. Пожалуй, фильм имеет шансы занять место между «Спасая рядового Райана» и «Дюнкерком». Особенно – если получит «Оскар» как лучший фильм.

«Паразиты»

Шесть номинаций, «Золотая пальмовая ветвь» в Каннах. Даже равнодушным к корейскому кино зрителям пришлось в прошедшем году запомнить имя Пон Чжун-хо: уже очень давно, пожалуй, со времен «Олдбоя», ни один шедевр из Южной Кореи не становился настолько большим событием на Западе.

«Паразиты» сумели понравиться всем, потому что они в каком-то смысле идеальны. Там и черный юмор, и авантюрный сюжет, и драма, и триллер, и публицистическая проблематика, и неожиданные повороты сюжета, заставляющие поменять точку зрения на происходящее. Кто на ком паразитирует – эта мысль после фильма еще долго не дает покоя зрителю, и она уже имеет мало отношения к фабуле о хитрой семейке, решившей нажиться на простодушных богачах.

«Паразиты» нащупали больное место у современного капитализма с человеческим лицом, и вот они уже среди претендентов на «Оскар» за лучший фильм, что среди неанглоязычных картин бывает редко.

«Брачная история»

Шесть номинаций. Камерный суперхит от «Нетфликса». Лучшие роли в кинокарьерах Адама Драйвера и Скарлетт Йоханссон, лучшая режиссерская работа Ноа Баумбака – эта драма, которой время от времени пеняют на сходство с классическим «Крамер против Крамера», обращается напрямую к взрослой аудитории и говорит о ее проблемах ее же языком. Вот театральный режиссер-эгоцентрик, вот его жена – слегка истеричная актриса, прославившаяся тем, что продемонстрировала грудь в молодежной комедии. Оба талантливы, молоды и самолюбивы. Когда они начинают свой большой спор с участием ребенка, адвокатов и лос-анджелесской жары, можно сразу понять, что дело будет трудным. В нем нет правых и виноватых, зато каждому есть что проигрывать, и это не только разорительные суммы денег.

Баумбак буквально напичкал сценарий всем, из-за чего у всех болит голова в большом городе: куда переезжать (или все же остаться?), как строить карьеру, за счет кого или чего самореализовываться, что делать с детьми – включая измены, вечеринки, мечты, вынужденные компромиссы и рухнувшие надежды. Обычный гражданский развод тут разрастается до философских обобщений, хотя двум страдающим героям совсем не до рефлексии.

Сергей Сычев