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Отказ в ПМЖ из-за расхождений в налоговой информации

Отказ в ПМЖ из-за расхождений в налоговой информации
Фото:123rf.com

Home Office выпустил новое руководство 

Специальное руководство относится к мигрантам, подавшим заявку на ПМЖ, у которых раньше была виза Tier 1 (General) и которые задекларировали различные типы доходов в Home Office с и Государственную налоговую службу Великобритании (HMRC). 

Документ следует соотносить с более общими указаниями Home Office , опубликованными в октябре прошлого год и охватывающими отказ в заявлениях на ПМЖ, в которых заявитель сделал ложное представление.

Главные принципы руководства

Визовые работники, рассматривающие заявления на ПМЖ, должны использовать руководство при рассмотрении всех визовых заявок, где были выявлены расхождения в заработках, даже если они должным образом указывались в предыдущих визовых заявках.

Это относится не только к заявителям, которые завысили свой задекларированный доход в иммиграционных заявках, но также и к тем, кто намеренно занизил его при декларировании в Государственную налоговую службу Великобритании (предположительно, чтобы снизить свои налоговые обязательства).

Важные моменты

– Представления ложной информации о доходе достаточно для использования пункта 322 (5) иммиграционных правил;

– Home Office не должен делать запросы в Государственную налоговую службу Великобритании (например, если Государственная налоговая служба Великобритании не налагает на человека налоговые санкции);

– Home Office обычно не принимает «простое утверждение» от заявителя или его бухгалтера о том, что расхождение в налоговой информации было ошибкой, без полного объяснения, что это была за ошибка и как она возникла;

– допускаются случаи, когда заявитель может получить вид на жительство, даже если он предоставил ложную информацию о доходе – например, когда это отвечает наилучшим интересам детей заявителя, которые проживают с ним в Великобритании.

Подчеркнем, что этот подход и правила, касающиеся отказа от в удовлетворении заявлений на ПМЖ из-за расхождений в налоговой информации, также применимы к заявлениям по другим визовым категориям, и не ограничиваются только заявлениями по визовой категории Tier 1 (General).

В целом из руководства ясно, что Home Office будет применять более строгий подход к заявителям при несоответствиях в налоговой информации.

У любого заявителя из Великобритании, вероятно, будет ​​возможность объясниться. Однако Home Office будет отклонять заявления, которые не будут содержать обоснованного и хорошо подтвержденного объяснения расхождений в налоговой информации и будут исключительно ссылаться на ошибку заявителя или его бухгалтера.

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