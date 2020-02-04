Лондонские магазины, где вы не найдете пластика

Отказ от пластика стал одной из самых горячих тем прошлого года

Сегодня только ленивый не осведомлен о его вреде, и многие из нас уже сделали маленький шаг к «беспластиковому» будущему, например, начав сортировать отходы.

Супермаркеты, повсеместно использующие пластиковую упаковку, тоже потихоньку от них отказываются.

К примеру, в середине прошлого года Waitrose переоборудовал несколько своих супермаркетов, где покупатели теперь имеют возможность приобрести некоторые товары, насыпав их в собственную тару. Такую систему супермаркет собирается внедрить по всей сети к 2023 году. Но пока этого не произошло, на рынок выходят небольшие безотходные (zero-waste) и беспластиковые (plastic-free) частные магазины.

Их посетителей привлекают не только продукты, но и чувство общности и даже эстетика этих магазинов, ведь интерьер часто приятно радует своей простотой и экологичностью. Встречайте список лучших экомагазинов Лондона для всех, кто готов помочь планете собственным примером.

147 Evelina Road, London, SE15 3HB

Этот стильный магазин расположен на юго-востоке столицы. В нем вы найдете все, что можно ожидать от магазина этого плана: орехи, бобы, злаки, косметические товары и товары для дома. Чтобы купить один из видов масла, захватите с собой стеклянную бутылочку. В BYO продаются чайный гриб, веганский сыр, специи и даже натуральные дезодоранты.

BYO, Tooting Market (byo.london)

21-23 Tooting High St, Tooting, London, SW17 0SN

Еще один экомагазин с идентичным названием, но не имеющий отношения к предыдущему, радует посетителей рынка Tooting Market. В этой лавке считают, что продукты выглядят куда привлекательнее без упаковки, поэтому не забудьте принести свои контейнеры, чтобы унести в них макароны, семена, приправы и хлопья. В этом маленьком магазине имеются такие товары, как бамбуковые зубные щетки, многоразовые косметические диски и даже восковая пищевая пленка.

The Source, Chiswick и Battersea (thesourcebulkfoods.co.uk)

24 Turnham Green Terrace, Chiswick W4 1QP и 99 St. John’s Road, Battersea, SW11 1QY

Магазины The Source на юге Лондона – это наслаждение для сторонников экошопинга. Покупатели отмечают стильные и изысканные продукты и отменные ингредиенты. Если вы любитель чайного гриба или, говоря современным языком, комбучи, то вам сюда. Здесь она продается в самых разнообразных вариантах. Также большое внимание уделяется экзотическим экоразновидностям привычных продуктов, таких как кленовый сироп, полезные добавки в виде порошка superfood и сладости на основе орехов и шоколада. Есть и большой выбор безотходных бытовых товаров, включая жевательную зубную пасту и металлические трубочки для напитков.

Nought, Kings College London (kclsu.org/nought)

Guy’s Campus, Collingwood Street, London, SE1 9RT

У студенческого профсоюза Королевского колледжа Лондона (KLC) есть собственный магазин, где продается все, от кофе и сухофруктов до экологически чистых туалетных принадлежностей. Заметим, что вся прибыль от продаж идет в поддержку экоусилий KLC.

121 Bellenden Road, Peckham, SE15 4QY

Магазин открылся в июле прошлого года и уже купается в любви местных жителей. Безотходный магазин продвигает экологические идеи на своем примере: мебель в нем проживает свою вторую жизнь, а сам магазин снабжается возобновляемой электроэнергией. В Gather можно не только по привычке насыпать или налить что-то съедобное в свою тару, но и купить ингредиенты для самодельных косметических средств, а также приобрести популярные твердые шампуни и кондиционеры. Здесь же работают библиотека и центр по сортировке мусора.

Wembley Park Market, 27-29 Olympic Way, Wembley, London, HA9 0FR

Patoka стала первым безотходным магазином на северо-западе Лондона. Здесь можно найти продукцию известной в экокругах фирмы Fill, а также туалетную бумагу из вторичного сырья с веселым названием Who Gives a Crap, половина средств от продаж которой идет на постройку туалетов в развивающихся странах.

Naked Larder, Herne Hill ( nakedlarder.co.uk)

Herne Hill, London, SE24 9QP

Владельцы магазина Naked Larder утверждают, что вышли на новый уровень экошопинга. Суть идеи – оптовая закупка, которая способствует уменьшению негативного воздействия человека на окружающую среду. Naked Larder выступает в роли главного звена, а от покупателя требуется лишь зарегистрироваться, сделать заказ и забрать его из магазина, используя собственные контейнеры. Таким образом, вы отказываетесь от расфасовки товара и тем самым снижаете его стоимость. Доставка в магазин совершается ежемесячно.

Hetu, Clapham Junction (hetu.co.uk)

Hetu, 201 St. Johns Hill, London SW11 1TH

Идея открыть веганский безотходный магазин появилась у Лоры – основательницы Hetu – в 2017 году после посещения Австралии, где она узнала об экологических преимуществах оптовой закупки. Hetu стал первым безотходным магазином столицы, в котором продаются экологические продукты – преимущественно из Великобритании; товары многоразового использования; органические чистящие средства; а также продукты личной гигиены без пластика. Овощи поставляются компанией Oddbox, которая специализируется на «неидеальных» (не подходящих для продажи в супермаркетах) овощах от местных производителей. Магазин также сотрудничает с благотворительной организацией City Harvest, которая помогает местным банкам продовольствия.

Get Loose Foods, Hackney (getloosefoods.com)

45 Goldsmiths Row, London, E2 8QE

Городская ферма – идеальное место для магазина органических продуктов. Именно в таком месте, на ферме Hackney City Farm и находится этот магазин. В фермерской лавке можно купить яйца, свежие сыры, молоко, зелень, фрукты и овощи, а также орехи, бобовые, масла и мед.

Merton Abbey Mills Unit 7, The Apprentice Shop, 14 Watermill Way, London, SW19 2RD

В этом магазине вы найдете любые органические продукты, включая мед и яйца, а также товары для дома. Здесь есть и детские товары: туалетные принадлежности из бамбука, натуральные пластыри и детские книги. А по субботам сюда поставляют свежайшую выпечку из лондонской пекарни Celtic Bakers.

79 Tottenham Lane, Crouch End, N8 9BE

Здесь продаются предметы домашнего обихода и гигиены, многоразовые бутылки для воды, веганский пармезан, шоколад от местных производителей, сахар, кофе, чай и многое другое. Можно просто показать цифровой список покупок и спокойно выпить пива, пока работник магазина готовит ваш заказ. Магазин Harmless еще недавно находился в районе Wood Green, так что если вы вдруг его потеряли – записывайте новый адрес.

Обратите внимание на этот этичный онлайн-универмаг, где вы сможете найти не только бытовые товары для дома, но также и подарки для своих близких, ведь здесь продаются даже ювелирные украшения. Здесь же вы можете приобрести все необходимое для дальнейшего экошопинга в вышеперечисленных магазинах: многоразовые бутылки, авоськи, бамбуковые трубочки для напитков и туалетные принадлежности не из пластмассы.

Подготовила Вероника Гориа-Саво