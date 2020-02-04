Настольная игра Let Get Brexit Done, или 1 317 дней на выход

Великобритания покидает ЕС через три с половиной года после референдума

Состоявшийся в 2016 году референдум о выходе Великобритании из Европейского союза не то лько расколол общество, но и погрузил страну в череду сложных политических метаморфоз. Давайте вспомним, что произошло за три с половиной года.

23 июня 2016

В Великобритании состоялся референдум. На вопрос «Нужно ли Соединенному Королевству оставаться членом Европейского союза?» 51,9% ответили «нет», 48,1% — «да».

24 июня 2016

Премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил об уходе в отставку.

11 июля 2016

Тереза Мэй была избрана лидером Консервативной партии страны и сменила Кэмерона на посту премьер-министра.

29 марта 2017

Правительство Великобритании объявляет о начале двухлетних переговоров с ЕС, ссылаясь на статью 50 Договора о Европейском союзе.

18 апреля 2017

Тереза Мэй объявляет досрочные выборы, чтобы получить большинство в Палате общин.

8 июня 2017

Консервативная партия терпит поражение и образует миноритарное правительство, поддерживать которое согласилась североирландская Демократическая юнионистская партия (DUP).

8 декабря 2017

Великобритания и ЕС договорились о переходе ко второму раунду переговоров по «Брекзиту».

6 июля 2018

Тереза Мэй объявила, что выработала общую позицию по условиям выхода страны из ЕС, однако план не понравился ряду министров и привел к массовым отставкам в правительстве.

12 декабря 2018

Переговоры по «Брекзиту» чуть не привели к смене премьер-министра: депутаты Консервативной партии Великобритании запустили процедуру голосования о вотуме недоверия Терезе Мэй, но она удержалась на посту.

15 января 2019

Палата общин не поддержала подготовленное Терезой Мэй соглашение об условиях выхода из ЕС.

12 марта 2019

Британский парламент повторно отверг соглашение.

29 марта 2019

Парламент отказался одобрять сделку Терезы Мэй в третий раз. «Брекзит» был отложен до 31 октября.

24 мая 2019

Тереза Мэй ушла в отставку.

24 июля 2019

Новым премьер-министром становится Борис Джонсон.

4 сентября 2019

Палата общин одобряет поправку Бенна, согласно которой «Брекзит» отложат снова, если до 31 октября не будет одобрено соглашение о выходе из ЕС.

17 октября 2019

Великобритания и ЕС согласовали новую сделку, пересмотрев вопрос о границе между Северной Ирландией и Ирландией.

29 октября 2019

Палата общин объявляет, что не сможет рассмотреть новую сделку за три дня. «Брекзит» откладывается до 31 января 2020 года, а Борис Джонсон объявляет новые досрочные выборы.

12 декабря 2019

Консерваторы побеждают с большим отрывом, что позволяет правительству одобрить новую сделку и начать готовиться к выходу из ЕС.

31 января 2020

Великобритания формально покидает Европейский союз, теряя членство в Европарламенте и Еврокомиссии. Однако до 31 декабря 2020 года страна останется частью Таможенного союза и единого рынка.

Подготовила Регина Кашапова, дизайн – Ольга Довыденкова