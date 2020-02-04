Увольнение, дискриминация и законодательство об охране труда 

Все наемные работники имеют право на труд в условиях, где их здоровье и безопасность находятся под охраной.

По Закону об охране труда, главная ответственность за соблюдение этих условий лежит на нанимателе и включает в себя такие вопросы, как подготовка персонала, оценка рисков, консультации для работников и гарантированное наличие предметов первой помощи, санитарных узлов и питьевой воды по месту работы. Стоит учитывать, что Закон об охране труда не может функционировать в изолированной среде, особенно в ситуациях, в которых возникает вопрос о существовании психологических проблем у наемного сотрудника.

Недавнее решение трибунала по трудовым спорам установило, что инженер компании Sky подвергся дискриминации и был «несправедливо уволен» в нарушение положений Закона об охране труда в тот период, когда страдал психологическим расстройством.

Мистер Плоурайт устанавливал оборудование для клиента компании Sky в день своего бракоразводного процесса. В тот же самый день жена и дочь Плоурайта навсегда уехали из его дома. Клиент Sky рассказывал инженеру о своей дочери во время установки оборудования, что расстроило инженера и отвлекло его от работы. Внеплановая инспекционная проверка установила, что, находясь на вершине лестницы, которая не была должным образом зафиксирована, инженер не надел на себя ничего из элементов защитной экипировки, кроме строительной каски.

После прекращения работы над заказом Плоурайт посетил специальную комиссию, которая временно отстранила его от выполнения его обязанностей. Отдел компании Sky по охране труда установил, что инженер страдал психогенной депрессией. Его лечащий врач диагностировал наличие «аффективного расстройства» (расстройства настроения) и «смешанного тревожного и депрессивного расстройства».

Несмотря на эти факторы, в ходе слушаний в мае 2018 года Плоурайта уволили после 11 лет работы в компании.

Инженер подал жалобу, которую отклонило руководство Sky. Компания пыталась обосновать решение тем, что, работая на других заказах в этот день, инженер соблюдал требования безопасности, а его личные вопросы возникли задолго до инцидента и он сам не смог заблаговременно обратиться за помощью к своему врачу или работодателю.

Плоурайт успешно оспорил описанное решение в судебном порядке. Он заявил, что проинформировал руководителя линейного подразделения о своем диагнозе еще 9 марта 2018 г. Этот аргумент трибунал определил как «существенный фактор», указывающий на возможность нарушения психической деятельности.

Судья установил, что психологическое состояние истца повлияло на выполнение им ежедневных рабочих задач и обозначил возможность рецидива депрессии 12 месяцами с момента описанного случая. В итоге Плоурайт был признан нетрудоспособным в соответствии с Законом о равенстве 2010 г.

Дело Плоурайта демонстрирует, что, хотя создание безопасных условий труда играет важную роль в любой деятельности, увольнение не всегда бывает справедливым и необходимым средством для достижения этой легитимной цели. Представителям бизнеса необходимо задуматься о вложении больших средств в проведение учебных процессов по охране труда, включая разбор ситуаций с психологическими и психическими расстройствами сотрудников, для более правильного понимания законодательства о дискриминации нетрудоспособных.

Юристы LF Legal представляют интересы как нанимателей, так и наемных сотрудников во всех аспектах трудового законодательства.