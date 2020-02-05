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Eurostar запускает прямой рейс из Амстердама в Лондон

Eurostar запускает прямой рейс из Амстердама в Лондон
Фото:123rf.com

Поезда начнут ходить в апреле

11 февраля компания Eurostar запустит в продажу билеты на прямой маршрут из Амстердама в Лондон. Стоимость билетов начинается от £35, сообщает The Evening Standard. Сами поезда начнут ходить с 30 апреля.

По словам представителей компании, они не только избавили путешествующих от хлопот с пересадкой, но и сократили время поездки до четырех часов и девяти минут. Новый рейс также более экологичен, утверждают в Eurostar — пассажиры оставляют на 80% меньше углеродного следа, чем если бы они летели самолетом.

Прямое сообщение между столицами Соединенного Королевства и Нидерландами было запущено еще в 2018 году, однако на обратном пути туристами приходилось делать пересадку в Брюсселе, проходить паспортный контроль и проверку безопасности. Тогда компания заверила, что это вынужденная мера, а правительства обеих стран работают над соглашением, согласно которому проверку паспортов будут делать в Амстердаме. Предполагалось, что поезд Амстердам — Лондон начнет ходить в 2019 году, однако переговоры затянулись.

С 18 мая Eurostar также обещает запустить прямой рейс из Роттердама.

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