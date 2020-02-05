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Выставка FOR/IN ITSELF

Выставка FOR/IN ITSELF
FOR/IN ITSELF представит работы английской художницы Матильды Мурз и белорусской художницы Светланы Очковской, которые представляют пространство галереи как некое существо, которое постепенно превращается в плоть.

FOR/IN ITSELF освещает взаимоотношения ощущений, пространства и восприятия в рамках художественной практики. Выставка поднимает тему сущности окружающего мира, который, с одной стороны, составляет Реальность, а с другой, хранит Нечто, скрытое от восприятия, и трактует опыт как открытую совокупность бесконечного синтеза.

КОГДА: с 14 февраля (открытие в 18:00) по 1 марта
ГДЕ: Chalton Gallery, 96 Chalton Street, London, UK NW1 1HJ
БИЛЕТЫ: Вход свободный
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Выставка FOR/IN ITSELF
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