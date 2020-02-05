Введение системы Universal Credit отложили до 2024 года

Люди опасаются переходить на новую программу выдачи пособий

Введение новой системы пособий Universal Credit отложили до сентября 2024 года, пишет BBC. Чиновники говорят, что люди боятся переходить на новый вид пособия, и на то есть причины.

Проект был представлен правительством в 2011 году и должен был вступить в силу в 2017 году. Universal Credit ставил целью объединить прежние выплаты — детское пособие, пособие на аренду жилья, поддержку для людей с низкими доходами, поддержку людей, находящихся в поисках работы, и другие — в одно. Однако заявителям приходилось ждать первой выплаты более пяти недель, из-за чего накапливались долги и люди были вынуждены обращаться в продовольственные банки.

Съемочная группа BBC сняла документальный сериал Universal Credit: Inside the Welfare State, показав негативные последствия перехода на новую программу. В одной из серий Пола, жительница города Болтон, рассказывает, что изо всех сил пытается прокормить семью, в то время как ежемесячная выплата по пособию составляет чуть более £500 в месяц. Сумма была уменьшена, чтобы погасить аванс, который она получила в течение пятинедельного ожидания. «Я по уши в долгах, и они не уменьшаются», — добавляет Пола.

Однако государственный служащий Нил Коулинг, ответственный за разработку условий выплаты по Universal Credit, призывает людей не поддаваться панике. Он уверен, что программа принесет положительный результат, несмотря на возникающие сложности.