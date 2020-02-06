KinoKartina.TV представит в Британии фильмы «(НЕ)идеальный мужчина» и «Лед-2»

Прокатчик обещает киноманам ежемесячные киноновинки из России

9 и 12 февраля в городах Великобритании состоятся показы комедии «(НЕ)идеальный мужчина» с Егором Кридом в главной мужской роли и Юлией Александровой в женской. А с 23 февраля в прокат выходит один из самых долгожданных фильмов года – «Лед-2» от режиссера Жоры Крыжовникова с Сашей Петровым.

«В феврале целых две премьеры – романтичные и громкие. Я уверена, что они понравятся в Великобритании не меньше, чем «Холоп» (самый кассовый фильм десятилетия), – говорит Ольга Рогаченко, исполнительный директор KinoKartina.TV. – Оба фильма мы привозим на языке оригинала с английскими субтитрами, чтобы можно было пригласить друзей, которые не говорят по-русски. И в этом году KinoKartina.TV не только увеличит количество стран проката, но и будет привлекать к просмотру российского кино иностранцев. Вот такие амбициозные планы!».

Фильм «(НЕ)идеальный мужчина» уже собрал в России массу позитивных отзывов и был назван «фантастической комедией с реалистичным финалом». По сюжету у героини Александровой не складывается личная жизнь, и она приобретает бракованный экземпляр антропоморфного робота с лицом Крида. Девушка влюбляется в киборга, но жить долго и счастливо им мешает баг в его системе.

Билеты на (НЕ)идеального мужчину уже в продаже!

Кадр из фильма «(НЕ)идеальный мужчина»

С 23 февраля в Великобритании на экраны выходит фильм «Лед-2». Фильм «Лед», вышедший в 2018 году, превзошел ожидания даже его создателей, став настоящим народным кинохитом. История любви Нади Лапшиной и Саши Горина в исполнении Аглаи Тарасовой и Александра Петрова требовала продолжения. Режиссером выступил создатель таких громких фильмов, как «Горько!», «Звоните ДиКаприо», «Самый лучший день».

«Я сильно переживал – кто же займет кресло режиссера, – признался нам Александр Петров. – А когда узнал, что это будет Жора Крыжовников, расслабился полностью, потому что он именно тот человек, который может вывести историю на новый уровень».

Фильм выйдет в России 14 февраля – в День всех влюбленных, а в Великобритании – всего лишь неделей позже.



Оба фильма – на русском языке с английскими субтитрами.