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Пациентов с подозрением на коронавирус будут направлять в изоляторы

Пациентов с подозрением на коронавирус будут направлять в изоляторы
Фото:123rf.com

Врачи стараются не допустить распространения болезни 

Глава отделения неотложной помощи NHS England профессор Кит Уиллет поручил больницам подготовить отдельные палаты-изоляторы для пациентов с подозрением на коронавирус, сообщает Metro

Если пациент находит у себя симптомы пневмонии, вызванной новым вирусом, специалисты A&E направят его в изолятор, где он сможет позвонить на горячую линию NHS 111. Операторы зададут несколько уточняющих вопросов и, если болезнь подтвердится, направят к пациенту врача для дальнейшего обследования. Согласно указаниям доктора Уиллета, изоляторы начнут принимать пациентов не позднее пятницы 7 февраля. Палаты будут дезинфицировать после каждого пациента. 

В настоящее время в Великобритании зафиксированы два случая заражения коронавирусом — опасной для жизни пневмонией заболели студент Йоркского университета и один из членов его семьи. Они проходят лечение в инфекционном отделении больницы Ньюкасла. 94 британца, прилетевших из Уханя, находятся на карантине в больнице Arrowe Park Hospital. 9 февраля из Великобритании в Китай вылетит последний эвакуационный рейс. По официальным данным, в материковой части Китая остаются 150 граждан Великобритании, около ста из которых хотят вернуться домой.

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