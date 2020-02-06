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Школьная форма в Англии станет дешевле и доступнее

Школьная форма в Англии станет дешевле и доступнее
Фото:123rf.com

Правительство готовит новый законопроект

Депутат от лейбористской партии Майк Эймсбери внес на рассмотрение парламента законопроект, согласно которому школам в Англии будет запрещено заключать договор с одним магазином школьной одежды, пишет I News. Это будет сделано для того, чтобы родители могли приобрести форму в обычных магазинах по более низким ценам.

Министр по делам школ Ник Гибб поддержал предложение. В законопроекте будут изложены требования к руководству школ — от условий работы с поставщиками школьной одежды до сокращения элементов униформы с эмблемой учебного заведения до минимума. «У родителей не должно складываться впечатление, что они не могут позволить своему ребенку обучаться в определенной школе из-за дорогой одежды. Школьная форма должна быть доступной, поэтому мы поддержим этот законопроект», — добавил Гибб.

Детали законопроекта еще будут обсуждаться, однако I News предполагает, что школам придется учитывать финансовые возможности семей при выборе формы, а также организовывать работу магазинов подержанной одежды, куда школьники смогут сдавать форму, из которой они выросли.

Исследование благотворительной организации The Children’s Society показало, что средняя стоимость формы ученика средней школы составляет £340, начальной школы — £255.

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