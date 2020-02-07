Девочки в Англии справляются с выпускными экзаменами лучше мальчиков

Гендерный разрыв между студентами вузов увеличивается из года в год

Статистика школьной успеваемости показывает, что юноши в Англии сдают выпускные экзамены значительно хуже девушек, и ситуация не меняется уже тридцать лет, пишет BBC. Экзамены GCSE по математике и английскому языку успешно сдают 64% девочек, но лишь 56% мальчиков. Многие считают, что правительство игнорирует эту проблему и не задается вопросом о причинах таких показателей.

Если данный тренд продолжится, то разрыв между богатыми и бедными при поступлении в университеты уйдет на второй план по сравнению с гендерным разрывом. «С учетом современных тенденций, среди рождающихся сегодня детей абитуриентов-девушек будет на 75% больше, чем парней», — говорит бывший руководитель Службы приема в университеты и колледжи (UCAS) Мэри Кернок Кук.

Разрыв также заметен при сравнении результатов сдачи EBacc — курса основных школьных предметов, позволяющего оценить степень успеваемости того или иного учебного заведения. Вероятность успешной сдачи всех предметов у девушек в полтора раза выше: оценку 4 и выше получают 28% школьниц и 18% школьников. По мнению организации Men and Boys Coalition, проблемой необходимо срочно заняться, чтобы в будущем избежать дискриминации по отношению к юношам.

Сравнить успеваемость школ можно на сайте BBC.