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Мастер-класс Ирины Хакамада «Рестарт. Перезагрузка»

С отсутствием энергии, выгоранием и хронической усталостью рано или поздно сталкиваются все. В таком состоянии нет желания работать и даже заниматься привычными бытовыми делами, что уж говорить о саморазвитии и новых планах.

Между тем, энергия – просто ресурс, и его восполнение – наша собственная задача. От того, насколько успешно мы с ней справляемся, зависит успех и способность получать удовольствие от жизни.

На лондонском мастер-классе Ирина Хакамада поделится своим опытом перезагрузки, расскажет об источниках энергии и мотивации, которые помогут вытащить себя из болота усталости, лени и прокрастинации и снова начать действовать, любить, творить.

В программе мастер-класса:

– Мотивационные кнопки у всех свои: стремление к свободе, к славе, к красоте, желание служить людям, любовь к детям, мечта, хобби. Как найти свою мотивацию?

– Объективная и субъективная реальность.

– Возобновляемые физические и эмоциональные ресурсы.

– Помехи, препятствия и ошибки.

– Возрастные иллюзии и кризисы.

– Источники подзарядки.

– Источники вдохновения и энтузиазма.

Продолжительность – 2,5 часа

Ирина Хакамада бизнес-тренер международного уровня, общественный деятель, писатель, телеведущая, кандидат экономических наук, доцент. В 1995 году журнал  Time присвоил ей звание политика XXI века, включив в число 100 самых известных женщин мира. В 2005 году Ирина была номинирована на Нобелевскую премию мира в числе тысячи женщин планеты.

КОГДА: 2 мая в 15:00
ГДЕ: London School of Economics and Political Science, Houghton St, WC2A 2AE
БИЛЕТЫ: £85-240 (angliya.com/tickets)

Мастер-класс Ирины Хакамада «Рестарт. Перезагрузка»
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