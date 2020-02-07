Каждый четвертый банкомат берет комиссию за снятие наличных

Пользователи вынуждены переходить на безналичный расчет

Каждый четвертый банкомат в Великобритании взимает комиссию за снятие наличных, пишет The Guardian со ссылкой на исследование Which? Если в 2018 году британцы оставили в банкоматах £75 млн за снятие денежных средств, то в 2019 году эта сумма увеличилась до £104 млн.

Главной причиной, которая вынудила операторов пойти на введение комиссии, стало уменьшение размера вознаграждения, которое владельцы банкоматов получают от банков за каждую операцию по снятию наличных. По данным компании Link, в 2018 году по стране насчитывалось 11 тыс. взимающих комиссию банкоматов. В прошлом году их количество возросло до 15 тыс. Число бесплатных ATM сократилось на 8,7 тыс. за два года.

Закрытие более 1,2 тыс. филиалов позволило банкам сэкономить £12 млн, однако привело к тому, что клиентам приходится снимать деньги с комиссией или искать бесплатные банкоматы, тратя на это свободное время. Многие клиенты утверждают, что теперь предпочитают совершать безналичные платежи, чтобы не тратить деньги зря.

Представитель Which? Гарет Шоу призывает правительство вмешаться и защитить клиентов от растущих сборов и комиссий. Натали Сини, автор независимого исследования Access to Cash о необходимости наличных, заявила, что рост числа платных банкоматов ослабляет и без того уязвимые слои общества.