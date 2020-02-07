Чем заняться в Лондоне в феврале

Love Poetry of London Walk

Легким шагом в мир любовной поэзии Лондона

Вы сможете насладиться величием и красотой собора Святого Павла и статуей королевы Анны, чтобы еще больше вдохновиться прекрасной архитектурой и открыть для себя новое видение старого города. Пусть поэзия любви таких именитых авторов, как Сэмюэл Джонсон и Джейн Остин, проникнет сквозь многовековую историю Лондона…Не забудьте взять с собой зонтики и плащи, чтобы ничего не помешало насладиться прогулкой вдоль самых потрясающих зданий Лондона.

КОГДА: 14 февраля

ГДЕ: St. Paul’s Cathedral EC4M 8AD

Встреча участников напротив собора Святого Павла (возле статуи королевы Анны)

БИЛЕТЫ: бесплатно (нпредварительная регистрация на eventbrite.co.uk)

Brixton Winter Carnival

Путешествие в Рио-де-Жанейро на одну ночь

Kings of Carnival & Europe – Rampage Sound вместе с Shabba Party проводят карнавал Electric Brixton. Площадкой для мероприятия станет легендарная сцена Electric Brixton, которая на ночь превратится в Рио-де-Жанейро. Крупнейшая в Великобритании компания, занимающаяся организацией различных карнавальных мероприятий United Colours Of Mas подготовила для вас много сюрпризов. Не пропустите уникальное костюмированное и диджейское шоу.

КОГДА: 22 февраля, 23.00 – 05.00

ГДЕ: Electric Brixton, Town Hall Parade SW2 1RJ

БИЛЕТЫ: £9-15 ( eventbrite.co.uk)

Picasso and Paper

Бумажные пристрастия Пабло Пикассо

Для Пикассо бумага была одновременно инструментом для исследования его идей и материалом с безграничными возможностями. Он экспериментировал со всем, от газетной бумаги и салфеток до декоративных обоев. Благодаря документальным фильмам вы сможете узнать больше о жизни художника, а письма, иллюстрированные стихи и фотоработы воссоздадут атмосферу эпохи, в которой жил и творил Пикассо.

КОГДА: 25 января – 13 апреля

ГДЕ: Royal Academy of Arts, Burlington House, Piccadilly, Mayfair, London W1J 0BD

БИЛЕТЫ: £18-£22 (my.royalacademy.org.uk)

Young Bomberg and the Old Masters

Дэвид Бомберг в Национальной галерее

Выставка демонстрирует как самые ранние картины Бомберга, так и поздние работы, которые стали классическими шедеврами. Экспозиция показывает, как автор черпал вдохновение у гениев изобразительного ремесла: от Боттичелли до Микеланджело, – которые существенно повлияли на его творения и помогли художнику вырваться вперед и внести вклад в язык модернистского искусства начала 20-го века в самом его дерзком исполнении.

КОГДА: до 1 марта

ГДЕ: The National Gallery, Trafalgar Square WC2N 5DN

БИЛЕТЫ: бесплатно

The Four Ages of Woman

Анализ психики женщин через призму возраста

Музей разума представляет экспозицию «Четыре века женщины» – выставку, посвященную историческим и современным художественным взглядам на психическое здоровье женщин с XIX века до наших дней.

Выставка показывает абсолютно разнообразные представления о жизненном опыте женщин в детском, юношеском, среднем и пожилом возрасте. В экспозицию вошли более тридцати работ девятнадцати художников, в том числе – работы Мэдж Гилл, Анны Каван, Биби Эррера, Иммы Мэддокс и Синтии Пелл, отобранные из обширной коллекции музея.

КОГДА: до 25 апреля

ГДЕ: Bethlem Royal Hospital, Monks Orchard Rd, Beckenham BR3 3BX

БИЛЕТЫ: бесплатно

Kew Orchid Festival 2020: Indonesia

Дни индонезийской флоры и фауны в Королевском ботаническом саду

Королевский ботанический сад превратится в маленький островок Индонезии в Лондоне. Центральный пруд будет наполнен сотнями различных орхидей, а в саду появится роскошная арка из диких растений. Не упустите возможность увидеть редкие цветы, тропическую флору и огромное количество различных видов птиц и животных, а также поучаствовать во всевозможных мероприятиях и мастер-классах.

КОГДА: до 8 марта

ГДЕ: Royal Botanic Gardens, London TW9 3AB

БИЛЕТЫ: от £12 (kewgardens.seetickets.com)

Pretty Woman: The Musical

«Красотка» возвращается на сцены мировых театров

Мюзикл Pretty Woman основан на сценарии знаменитого фильма «Красотка». Pretty Woman – история о Вивиан, роль которой в свое время прославила Джулия Робертс в фильме «Красотка». Девушка легкого поведения Вивиан сталкивается с богатым бизнесменом Эдвардом, который нанимает ее на неделю, чтобы сопровождать его на деловые мероприятия. Смогут ли понять друг друга люди абсолютно из разных миров? Несмотря на то, что их образ жизни кардинально отличается, Эдвард не хочет отпускать Вивиан. Тем не менее Вивиан отказывает Эдварду, когда он предлагает ей сделку, а не любовь, которую она ищет…

КОГДА: с 13 февраля 2020 по 2 января 2021

ГДЕ: Piccadilly Theatre, 16 Denman Street W1D 7DY

БИЛЕТЫ: £20-£160 (londontheatredirect.com)

London Fashion Week 2020

Неделя высокой моды в Лондоне

London Fashion Week – одна из четырех основных мировых недель моды. С 15-е по 16-е февраля столица превратится в мировой центр фэшн-индустрии. Не упустите возможность первыми увидеть новинки предстоящего модного сезона от 250 британских и международных дизайнеров, а также посетить яркие инсталляции различных художников.

КОГДА: 15-16 февраля

ГДЕ: 180 The Strand WC2R 1EA

БИЛЕТЫ: £135-£245 (londonfashionweek.co.uk)

Подготовила Натали Погодина