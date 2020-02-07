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Медсестры, полицейские и военнослужащие получат скидку на покупку жилья

Медсестры, полицейские и военнослужащие получат скидку на покупку жилья
Фото:123rf.com

Правительство запускает программу государственной помощи First Homes

Министр жилищного строительства Роберт Дженрик объявил о запуске программы государственной помощи в приобретении жилья First Homes, сообщает The Guardian. По его словам, новая схема поможет сэкономить до £100 тыс. при покупке первой недвижимости.

Министерство жилищного строительства и местного самоуправления объявило о начале проведения публичных консультаций в пятницу, 7 февраля. По условиям новой программы, при приобретении первой недвижимости покупатели получают скидку в 30% от рыночной стоимости жилья, а разница будет полностью покрыта застройщиком. Приоритет в программе отдается медсестрам, учителям, полицейским, военнослужащим и ветеранам.

Правительство пока не определилось с количеством и ценовой категорией домов, которые будут участвовать в схеме, сообщает Daily Mail. На данный момент, в Великобритании действуют и другие программы доступного жилья: Help-To-Buy и Help-To-Buy ISA. Благодаря им доля домовладельцев в возрасте от 25 до 34 лет в Англии увеличилась до 41% впервые за десять лет.

Несмотря на это, теневой министр жилищного строительства от лейбористов Джон Хили назвал предложение правительства «пустыми обещаниями». В 2015 году консерваторы обещали построить 200 тыс. новых домов, однако в ноябре 2019 года National Audit Office выяснил, что ни одного дома так и не было возведено.

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