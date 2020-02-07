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Шторм «Киара» надвигается на Великобританию

Шторм «Киара» надвигается на Великобританию
Фото:123rf.com

Объявлен желтый уровень погодной опасности

В эти выходные берегов Великобритании достигнет шторм «Киара», сообщает Sky News. Он принесет шквалистые ветры и обильные дожди; в северных районах страны выпадет до 10 см снега. Met Office объявил о желтом уровне погодной опасности, который будет действовать с 8 по 11 февраля.

Северная Ирландия, Шотландия и север Англии столкнутся с последствиями шторма уже в эту субботу. Порывы ветра на открытой местности достигнут 129 км/ч, что может привести к остановке железнодорожного, автомобильного и паромного сообщения.

В воскресенье шторм принесет сильные дожди, большие волны и может привести к затоплению прибрежных районов. Сильный ветер на севере страны может повредить линии электропередач, сорвать черепицу с крыш домов и даже поднять в воздух обломки. Met Office просит местных жителей быть осторожными при передвижении в выходные.

За эту зиму Великобритания пережила два крупных шторма помимо «Киары». 8 и 9 декабря на территории страны бушевал шторм «Атия», а в середине января шторм «Брендан» принес сильные дожди и ветер.

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