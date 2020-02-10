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Детям дадут возможность освоить велосипед под руководством профессиональных инструкторов

Детям дадут возможность освоить велосипед под руководством профессиональных инструкторов
Фото:pexels.com

Министерство транспорта объявило о расширении программы Bikeability

Правительство Великобритании пообещало дать каждому ребенку возможность освоить велосипед, сообщает портал gov.co.uk. Министерство транспорта объявило о расширении программы Bikeability, направленной на обучение навыкам велосипедной езды детей разных возрастных групп и с любым уровнем подготовки.

Как только ребенок в Англии научился кататься на велосипеде без дополнительных колес-стабилизаторов, он может посещать занятия по программе Bikeability. Специальные тренеры научат его ездить в пределах города, читать дорожные знаки, не нарушать правила дорожного движения и ориентироваться в транспортном потоке.

Bikeability начала работу в 2006 году, и с тех пор по этой программе успешно прошли обучение 3 млн. подростков.

Подобные платформы также существуют в Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии.

Правительство обязалось создать дополнительные 400 тыс. учебных мест в рамках программы, однако пока не назвало конкретных сроков. Тем не менее  министры заявили, что с 2016 года расходы на развитие велосипедной инфраструктуры увеличились вдвое и составляют порядка £2,4 млрд.

Министр велосипедного спорта Крис Хитон-Харрис подчеркнул, что велосипедные прогулки улучшат психическое и физическое здоровье детей, а переход взрослого населения на велотранспорт поможет Великобритании достичь целевых показателей по сокращению вредных выбросов в атмосферу.

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