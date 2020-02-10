«Паразиты», «Джокер» и «Однажды в… Голливуде»

Названы лауреаты премии «Оскар»-2020
В Лос-Анджелесе завершилась 92-я церемония награждения кинопремии «Оскар». В кинотеатре «Долби» собрались звезды со всего мира, чтобы узнать, кто станет обладателем заветной статуэтки.
Вечер оказался полон сюрпризов. Лауреатом в номинации «Лучший фильм» неожиданно стала картина «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо, хотя критики пророчили победу фильму «1917», который был заявлен в десяти номинациях. Это первый раз в истории премии, когда лучшим фильмом признана картина не на английском языке. «Паразиты» получили еще три статуэтки: за «лучшую режиссуру», «лучший оригинальный сценарий» и «лучший зарубежный фильм» — победив в четырех номинациях из шести.
Основные награды распределились следующим образом:
Лучший фильм: «Паразиты»
Лучшая режиссура: Пон Чжун Хо («Паразиты»)
Лучший актер: Хоакин Феникс («Джокер»)
Лучшая актриса: Рене Зеллвегер («Джуди»)
Лучший актер второго плана: Брэд Питт («Однажды в… Голливуде»)
Лучшая актриса второго плана: Лора Дерн («Брачная история»)
Лучший оригинальный сценарий: Пон Чжун Хо и Хан Джин Вон («Паразиты»)
Лучший адаптированный сценарий: Тайка Вайтити («Кролик Джоджо»)
Лучший анимационный полнометражный фильм: «История игрушек-4»
Лучший документальный короткометражный фильм: «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)»
Лучший игровой короткометражный фильм: «Окно напротив»
Лучшая операторская работа: «1917»
Лучшая оригинальная музыка к фильму: «Джокер»
Лучшая песня к фильму: «Рокетмэн» (Элтон Джон – «(I’m Gonna) Love Me Again»)
Лучший дизайн костюмов: «Маленькие женщины»
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