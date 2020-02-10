«Паразиты», «Джокер» и «Однажды в… Голливуде»

Названы лауреаты премии «Оскар»-2020

В Лос-Анджелесе завершилась 92-я церемония награждения кинопремии «Оскар». В кинотеатре «Долби» собрались звезды со всего мира, чтобы узнать, кто станет обладателем заветной статуэтки.

Вечер оказался полон сюрпризов. Лауреатом в номинации «Лучший фильм» неожиданно стала картина «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо, хотя критики пророчили победу фильму «1917», который был заявлен в десяти номинациях. Это первый раз в истории премии, когда лучшим фильмом признана картина не на английском языке. «Паразиты» получили еще три статуэтки: за «лучшую режиссуру», «лучший оригинальный сценарий» и «лучший зарубежный фильм» — победив в четырех номинациях из шести.

Основные награды распределились следующим образом:

Лучший фильм: «Паразиты»

Лучшая режиссура: Пон Чжун Хо («Паразиты»)

Лучший актер: Хоакин Феникс («Джокер»)

Лучшая актриса: Рене Зеллвегер («Джуди»)

Лучший актер второго плана: Брэд Питт («Однажды в… Голливуде»)

Лучшая актриса второго плана: Лора Дерн («Брачная история»)

Лучший оригинальный сценарий: Пон Чжун Хо и Хан Джин Вон («Паразиты»)

Лучший адаптированный сценарий: Тайка Вайтити («Кролик Джоджо»)

Лучший анимационный полнометражный фильм: «История игрушек-4»

Лучший документальный короткометражный фильм: «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)»

Лучший игровой короткометражный фильм: «Окно напротив»

Лучшая операторская работа: «1917»

Лучшая оригинальная музыка к фильму: «Джокер»

Лучшая песня к фильму: «Рокетмэн» (Элтон Джон – «(I’m Gonna) Love Me Again»)

Лучший дизайн костюмов: «Маленькие женщины»