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Показ и обсуждение «Русские грузины. Фильм первый» Леонида Парфенова

Показ и обсуждение «Русские грузины. Фильм первый» Леонида Парфенова

«Русские грузины» – двухсерийный документальный фильм об исторической роли грузин в российской, а позже в советской политике, культуре и науке. Герои фильма – Багратион и Шеварднадзе, Пиросмани и Данелия, Баланчин и Андроников.

Особенно подробно показана роль Сталина, одного из самых долговременных правителей страны, чья идеология, вкусы и привычки во многом сформировали российский образ жизни. Лента поднимает широкий круг гуманитарных вопросов, среди которых и взаимопроникновение культур, и имперская идеология, и государственное насилие над личностью.

Первый фильм дилогии начинается в грузинском квартале в Москве и кратко описывает сближение двух стран и народов до XVIII века, упоминает Георгиевский трактат как рубеж к государственному единству, закрепление грузинской элиты в российской и отношения православных церквей.

Крепнет традиция «грузинских русских», а представители «золотого века» русской культуры – Пушкин, Грибоедов, Лермонтов – открывают Грузию для образованной России.

Автор и ведущий фильма – журналист Леонид Парфенов, автор документально-просветительских фильмов «Живой Пушкин», «Глаз Божий», «Зворыкин-Муромец», «Цвет нации», «Русские евреи» и многих других.

КОГДА: 24 марта в 17:30 и 20:30
ГДЕ: Prince Charles Cinema, 7 Leicester Place, London WC2H 7BY
БИЛЕТЫ: £16,76-70,66 (angliya.com/tickets)

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