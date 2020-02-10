Самолет долетел из Нью-Йорка в Лондон за рекордно короткое время благодаря шторму «Киара»

Boeing 747 авиакомпании British Airways преодолел расстояние за 4 часа 56 минут

В минувшие выходные на территорию Великобритании пришел мощный шторм «Киара», который оставил сотни людей без электричества и нарушил работу общественного транспорта. Большинство авиарейсов были отменены, однако рейс 112 компании British Airways не только успешно долетел из Нью-Йорка в Лондон, но и установил мировой рекорд, сообщает Metro.

Благодаря сильному попутному ветру самолет Boeing 747 разогнался до 1287 км/ч и пересек Атлантику за 4 часа 56 минут. Предыдущий рекорд был установлен в январе 2018 года, когда самолет авиакомпании Norwegian пролетел по этому маршруту за 5 часов 13 минут. Среднее время полета из Нью-Йорка в Лондон составляет 6 часов 13 минут. «Для нас безопасность пассажиров важнее скоростных рекордов, однако в случае со штормом пилоты использовали погодные условия по максимуму, чтобы заблаговременно доставить клиентов в Лондон», — рассказал Metro представитель British Airways.

Шторм «Киара» стал для Великобритании самым мощным ураганом за семь лет: из-за проливных дождей реки вышли из берегов и затопили несколько десятков домов, а сильный ветер повалил деревья и повредил линии электропередач. Ее Величество Елизавета II, находящаяся в своей резиденции в Сандрингеме, из-за непогоды отказалась от воскресного посещения церкви.