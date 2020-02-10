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Число зараженных коронавирусом в Великобритании достигло восьми человек

Число зараженных коронавирусом в Великобритании достигло восьми человек
Фото:123rf.com

Правительство ужесточает меры по борьбе с болезнью

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что распространение коронавируса представляет собой «серьезную и неминуемую угрозу» для британской общественности, сообщает The Independent. В целях борьбы с новым видом пневмонии заболевших коронавирусом могут принудительно отправить в карантин без возможности его покинуть до распоряжения врачей.

Пациентов будут принимать в больнице Arrowe Park Hospital в Мерсисайде и отеле Kents Hill Park в городе Милтон-Кинс. Тем не менее, риск заражения по стране остается умеренным, а принятые меры прежде всего необходимы для облегчения работы врачей, заявили в правительстве.

По сообщению BBC, количество случаев заражения коронавирусом в Великобритании достигло восьми человек. Еще пятеро британцев госпитализированы с тем же диагнозом во Франции, и один — на Майорке. 78 британских подданных остаются на лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине возле порта Йокогама в Японии. На его борту находятся более 3,6 тыс. человек, 130 из которых заражены коронавирусом.

9 февраля в Великобританию прибыл последний рейс с британскими гражданами, вывезенными из китайского Уханя. Их отправили на двухнедельный карантин в больницу Arrowe Park Hospital.

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