Доминикана, любовь моя

В ритме меренге

«Меренге – танец любви. Уроки в баре «Ларимар», – прочел я объявление на пляже и пошел в бар. Там уже играла музыка, ведь меренге в Доминикане танцуют все. Это завораживающая смесь индейских, испанских и африканских ритмов. Танец зажигательный, энергичный, с движениями легкого эротического коленкора.

Я заказал пиво и стал слушать музыку:

– Бар «Ларимар». Что-то про море?

– Это камень, – сказал бармен.

– Камень?

– Голубой такой. Ребята-волонтеры нашли в пещере и назвали ларимар. Первая часть – от имени дочери первооткрывателя камня Ларисы, а вторая от испанского слова – la mar, море. Лариса + море = Ларимар. Доминиканская бирюза цвета морской волны.

Он закончил свою историю и представился – Мэнни.

– Мигель, – назвался я по-испански.

Люблю разговаривать с барменами и таксистами. Они всегда все знают.

– Ола, Хуанита, привет, – сказал он вошедшей в бар девушке.

– Кто это? – спросил я.

– Хуанита. Она здесь учит танцам.

– Мэнни, а как сказать – «потанцуй со мной»?

– Baila сonmigo.

– Байла конмиго, – повторил я.

– Мигелито, подари ей ларимар, – сказал мне Мэнни вслед.

– Вaila conmigo, Хуанита, – сказал я.

– Хочешь танцевать меренге? – спросила она.

В Доминиканскую Республику я тоже влюбился с первого взгляда.

Однажды в марте, который карибские индейцы-араваки называют на своем звучном языке месяцем легкого ветра, из белых облаков вынырнул самолет. Он летел к морю. Прямо по курсу лежал остров. Сиял бирюзовый Атлантический океан. Его нежные волны неутомимо ласкали бесконечные белые пески пляжа, а зеленые холмы кокосовых пальм уходили за горизонт.

И тогда мне стало ясно, почему Христофор Колумб, бросив якорь в водах острова, сказал о нем просто и красиво: «Земля, благословенная под небом». По-английски – The Fairest Land Under Heaven. Но красивее всего это звучит по-испански: La Tierra Mas Hermosa Baja El Cielo – «Ла Тьерра Мас Эрмоса Баха Эль Сьело».

Христофор Колумб, который открыл остров и назвал его «Эспаньола», писал королю Испании Фердинанду: «Уверяю Вас, Монсеньор, что эти земли так обширны, красивы и богаты, что невозможно даже представить себе столь восхитительные места, не увидав их воочию». Читая эти строки, королева Испании Изабелла назидательно и с укоризной смотрела на короля, ведь это именно она благословила великого мечтателя на путешествие в Новый Свет. Король, кстати, сильно сомневался, да и денег на экспедицию не было.

В Гранаде, во дворце Альгамбра, королева вручила Колумбу «ключи» от Нового Света. А затем, три месяца спустя осенью 1492 года, три корабля командора «Пинта», «Нинья» и «Санта-Мария» достигли долгожданной земли.

В награду Колумб назначался губернатором всех открытых им территорий и получал почетный титул Адмирала всех Морей и Океанов. История гласит, что открыл он остров 5 декабря 1492 года. В то время на острове жили 600 тыс. индейцев таино племени араваков, свою страну они звали Quisqueya. На языке таино это означало «Мать всех земель».

И еще одна история. В Доминикане живут 10 миллионов человек, а в ее столице Санто-Доминго – почти три. Это первый город западного полушария основали 5 августа 1496 года.

Прекрасный город, построенный из мрамора и белого камня. В центре его находился огромный, роскошно украшенный собор с гробницей Христофора Колумба. В торговом городе накапливались фантастические богатства, но никто из пиратов не грабил его, опасаясь мощных пушек крепости.

Только легендарный Френсис Дрейк – пират ее величества королевы Англии Елизаветы І – сжег и захватил столицу американской империи испанского короля Филиппа. Кроме того, это был первый англичанин, который совершил кругосветное путешествие.

А еще уроженец Девоншира знаменит тем, что привез в Англию клубни местного картофеля. Может, даже с острова Эспаньола. Так что в том числе и благодаря «железному пирату» у британцев есть любимые фиш энд чипс.

Туризм – главная индустрия страны. Ее девиз – Dominican Republic has it all.