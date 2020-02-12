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Доминикана, любовь моя

Доминикана, любовь моя
Фото: 123rf.com

Майкл Осиповский

В ритме меренге

«Меренге – танец любви. Уроки в баре «Ларимар», – прочел я объявление на пляже и пошел в бар. Там уже играла музыка, ведь меренге в Доминикане танцуют все. Это завораживающая смесь индейских, испанских и африканских ритмов. Танец зажигательный, энергичный, с движениями легкого эротического коленкора. 

Я заказал пиво и стал слушать музыку: 

– Бар «Ларимар». Что-то про море? 

– Это камень, – сказал бармен.

– Камень? 

– Голубой такой. Ребята-волонтеры нашли в пещере и назвали ларимар.  Первая часть – от имени дочери первооткрывателя камня Ларисы, а вторая от испанского слова – la mar, море. Лариса + море = Ларимар.  Доминиканская бирюза цвета морской волны.

Он закончил свою историю и представился – Мэнни. 

– Мигель, – назвался я по-испански.

Люблю разговаривать с барменами и таксистами. Они всегда все знают. 

– Ола, Хуанита, привет, – сказал он вошедшей в бар девушке. 

– Кто это? – спросил я. 

– Хуанита. Она здесь учит танцам. 

– Мэнни, а как сказать – «потанцуй со мной»? 

– Baila сonmigo. 

– Байла конмиго, – повторил я.

– Мигелито, подари ей ларимар, – сказал мне Мэнни вслед.  

– Вaila conmigo, Хуанита, – сказал я.

– Хочешь танцевать меренге? – спросила она. 

В Доминиканскую Республику я тоже влюбился с первого взгляда. 

Земля обетованная

Однажды в марте, который карибские индейцы-араваки называют на своем звучном языке месяцем легкого ветра, из белых облаков вынырнул самолет. Он летел к морю.  Прямо по курсу лежал остров. Сиял бирюзовый Атлантический океан. Его нежные волны неутомимо ласкали бесконечные белые пески пляжа, а зеленые холмы кокосовых пальм уходили за горизонт. 

И тогда мне стало ясно, почему Христофор Колумб, бросив якорь в водах острова, сказал о нем просто и красиво: «Земля, благословенная под небом». По-английски – The Fairest Land Under Heaven. Но красивее всего это звучит по-испански: La Tierra Mas Hermosa Baja El Cielo – «Ла Тьерра Мас Эрмоса Баха Эль Сьело».

Христофор Колумб, который открыл остров и назвал его «Эспаньола», писал королю Испании Фердинанду: «Уверяю Вас, Монсеньор, что эти земли так обширны, красивы и богаты, что невозможно даже представить себе столь восхитительные места, не увидав их воочию». Читая эти строки, королева Испании Изабелла назидательно и с укоризной смотрела на короля, ведь это именно она благословила великого мечтателя на путешествие в Новый Свет. Король, кстати, сильно сомневался, да и денег на экспедицию не было.

В Гранаде, во дворце Альгамбра, королева вручила Колумбу «ключи» от Нового Света. А затем, три месяца спустя осенью 1492 года, три корабля командора «Пинта», «Нинья» и «Санта-Мария» достигли долгожданной земли.

В награду Колумб назначался губернатором всех открытых им территорий и получал почетный титул Адмирала всех Морей и Океанов. История гласит, что открыл он остров 5 декабря 1492 года. В то время на острове жили 600 тыс. индейцев таино племени араваков, свою страну они звали Quisqueya. На языке таино это означало «Мать всех земель». 

Френсис Дрейк и картошка

И еще одна история. В Доминикане живут 10 миллионов человек, а в ее столице Санто-Доминго – почти три. Это первый город западного полушария основали 5 августа 1496 года.

Прекрасный город, построенный из мрамора и белого камня. В центре его находился огромный, роскошно украшенный собор с гробницей Христофора Колумба. В торговом городе накапливались фантастические богатства, но никто из пиратов не грабил его, опасаясь мощных пушек крепости.

Только легендарный Френсис Дрейк – пират ее величества королевы Англии Елизаветы І – сжег и захватил столицу американской империи испанского короля Филиппа. Кроме того, это был первый англичанин, который совершил кругосветное путешествие.

А еще уроженец Девоншира знаменит тем, что привез в Англию клубни местного картофеля. Может, даже с острова Эспаньола. Так что в том числе и благодаря «железному пирату» у британцев есть любимые фиш энд чипс.

Туризм – главная индустрия страны. Ее девиз – Dominican Republic has it all.

Пунта-Кана

60 километров пляжей, вдоль которых пролегает так называемый Туристический бульвар. А вдоль него стоят сотни отелей на любой вкус и бюджет, почти 100% из них работают по системе «все включено». Ни один отель по закону республики не должен быть выше «верхушки пальмы». Кстати, Пунта-Кана так и переводится с испанского. 

Кап-Кана

Дорогой курорт с шикарными отелями и виллами среди первоклассных гольф-полей, марин с белыми яхтами и дизайнерскими бутиками. И это не массовый, не пафосный, а спокойный качественный отдых, куда вкладывают деньги Хулио Иглесиас, Михаил Барышников и Оскар де ла Рента. 

Пуэрто Плата

Это горы, джунгли и круизный порт. Это ветер, волны и чемпионаты мира по виндсерфингу, серфингу и кайтингу. А рядом полуостров Самана, куда каждую зиму приплывают сотни китов из Арктики, чтобы завести потомство. 

 Ла Романа

Отсюда удобно добираться до островов Каталина и Саона, где есть коралловый риф, дайвинг и сноркелинг. Рядом и Альтос-де-Шавон – городок художников и артистов, с римским амфитеатром, мощеной мостовой и скульптурами. Недалеко и Каса-де-Кампо – крупнейший гостиничный комплекс страны с множеством ресторанов, баров, клубов, СПА-центром, ранчо, аэропортом для джетов и гольф-клубом Teeth of the Dog, входящим в сотню лучших гольф-полей мира. 

Санто-Доминго 

Колыбель цивилизации двух Америк, где историей дышит каждый камень. Это первый город, где появились первая улица, первая церковь, первая больница и первый университет западного полушария. Сегодня это и крупнейший мегаполис, где построили первое метро на Карибах. 

Как добраться

В Доминикану можно ехать круглый год: триста дней ярко светит солнце, остальные 65 – оно просто отлично греет. Температура – от +25  до +32. Иногда бывают освежающие дожди и легкие грозы, а приятный морской бриз делает погоду на пляжах недушной и комфортной.

Прямой перелет из Лондона в Пунта Кану на British Airways занимает девять часов 15 минут. А можно лететь и с пересадками, как мои друзья-англичане из Ливерпуля, – полтора часа до Парижа, а оттуда уже прямым рейсом на Air France за девять с половиной часов до острова. Билет стоил £605 на человека.

Кстати, эта семейная пара – Ричард и Хейли – были моими соседями в отеле Sunscape. Они были футбольными болельщиками из Мерсисайда, и на балконе у них висело два разных полотенца – красное и синее. Ричард болел за «Ливерпуль», а вот Хeйли – за «Эвертон».

Отмечу также, что выбор отелей в Доминикане огромный, поэтому и цены по сравнению с другими карибскими островами самые низкие – всего-то £500 за неделю великолепного отдыха, где включено все – и еда, и напитки, и лучшие пляжи.

А как же ларимар?

Что же случилось с ларимаром – голубым камнем Карибского моря, который непременно надо было подарить любимой женщине? А он остался на груди моей смуглянки-доминиканки и ми амор Хуаниты. Там же, где и ми корасон,  «мое сердце» – в Доминиканской Республике.

Фото предоставлены Майклом Осиповским

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