«Здравствуйте, я Киара!»: как дают имена великим ураганам и штормам

Последние дни женское имя Киара не покидает заголовки СМИ по всему миру. Ведь одноименный ураган не дает покоя жителям многих европейских стран. Из-за огромного количества штормовых ветров и сильнейших ливней по всей территории Великобритании объявили повышенный уровень опасности. Многие задумались – почему природное ненастье назвали именем ирландской девы и откуда пошла традиция давать ураганам женские имена? Давайте разбираться.

Для начала стоить отметить, что личное имя присваивается тропическому циклону, только если его скорость превышает 60 километров в час.

Традиция называть природные аномалии человеческими именами пришла к нам из прошлого столетия.

Мстительный австралийский метеоролог Клемент Рагг называл катаклизмы в честь чиновников, который отказывались поддерживать финансирование метеоисследований.

Позже ураганы стали именовать женскими именами. Начали делать это военные синоптики из США в период Второй Мировой войны. Ради забавы американские метеорологи давали катаклизмам имена своих тещ и жен, намекая на их буйный нрав.

Очаровавшись опытом коллег, вскоре метеослужба США официально разработала определенный список женских имен, которыми удобно и просто называть ураганы. Список был опубликован в алфавитном порядке, на английском языке и включал в себя французские, английские и испанские женские имена. Во второй половине ХХ века туда также добавили мужские имена.

Именование циклонов – целая система. Каждый регион, где начинается развитие любого шторма, имеет свой перечень имен. Существует шесть подобных списков, в каждом – 21 имя. Один список может быть использован только раз в шесть лет. Если ураган обрел статус катастрофического, его имя исключается из списка навсегда и больше не используется для названия другого циклона, например, ураган «Катрина» 2005 года. Бывают такие шестилетия, когда ураганов случается больше, чем имен в списке, в таком случае прибегают к использованию греческого алфавита.

Крупнейшим в истории Англии ураганным штормом, по своим разрушительным последствиям, считается «Великий шторм» 1703 года. По воспоминаниям современников, тысячи деревьев были вырваны с корнями, обрушилось огромное количество зданий, церковные шпили валялись прямо на улицах. Погибло около 15 тыс. человек. Произошли сотни кораблекрушений, среди которых насчитывалось 13 кораблей английского Королевского флота.

Ураган «Киара», по оценкам британских синоптиков, считается сильнейшим за последние семь лет. По масштабу на него походил ураганный шторм «Чарли» 2014 года выпуска. Тогда тысячи домов остались без электричества, наводнения затопили большое количество жилых домов, в графстве Корнуолл была повреждена железная дорога. Для борьбы с природной стихией было привлечено около 2 тыс. военных.

Подготовила Натали Погодина