Где в Лондоне живет романтика

Атмосферные прогулки в День св. Валентина и не только

Набережная в Ричмонде

Мой любимый кусок — тот, что между Twickenham Bridge и Eel Pie Island. Пешеходная дорожка тут идет прямо вдоль берега, между многочисленных зеленых парков. Вдоль Темзы стоят баржи, на воде плавают лебеди, и кажется, что ты находишься где-то далеко за пределами мегаполиса.

К реке по этому маршруту выходит несколько исторических усадеб с отлично сохранившимися особняками — Marble Hill House, Orleans House, York House и еще несколько построек помельче. Часть из них занята музеями и картинными галереями (вход бесплатный, заодно можно и поместье посмотреть).

Вход на Eel Pie Island – частный остров с рок-н-ролльным прошлым, сейчас целиком заполненный артистическими студиями – открывается, к сожалению, только два раза в год, но зато рядом можно переплыть на пароме через реку.

Паром крошечный, ходит часто, переправа занимает всего несколько минут и дает возможность вернуться обратно по другой стороне Темзы. Тут тоже много парков — они тянутся вдоль берега почти непрерывной полосой, а особенно украшает округу большой особняк Ham House 17-го века постройки. Великолепный сам по себе дом с роскошной исторической отделкой внутри окружает прекрасный сад, где в середине февраля уже зацветут нарциссы.

Little Venice

Если уж говорить о набережных, то нельзя пропустить и Little Venice — тихий район вдоль канала Grand Union. Самая яркая его часть, наверно, вокруг Robert Browning’s Island и вдоль той части канала, что лежит по направлению к Maida Hill.

Чтобы оценить это место по-настоящему, идти лучше по пешеходной дорожке, которая проложена внизу, прямо вдоль кромки канала. Берега тут полностью заняты баржами — старыми и новыми, большими и маленькими, но все они одинаково уютные и колоритные. Баржи причалены вдоль канала на несколько километров, и пройтись вдоль них, разглядывая своеобразную «водную» жизнь, — отдельное удовольствие. По берегам расположились кварталы старых городских домов в классическом стиле, над водой висят викторианские мосты и прибрежные пабы, где прекрасно готовят, воздух пахнет речной водой, а атмосфера, кажется, сама способна генерировать романтику.

Веселый Камден

Представления о романтике у каждого свои. Если пойти от Robert Browning’s Island вдоль того же канала, но в противоположную сторону, то можно приятно пройтись вдоль Regent’s Canal и старых домов с причалами и, миновав Regent’s Park, выйти в шумный, веселый Камден. По улицам тут днем и ночью гуляет странный народ, музыка не смолкает ни на минуту, а бар можно найти на любой вкус.

Сердце Камдена — это рынок Camden Market, который занимает старинную конюшню и больницу для лошадей. Его отличает изобилие необычных, забавных товаров, море одежды для всех неформатных стилей разом и специфическая сумасшедшинка в воздухе, которая делает это место совершенно незабываемым.

Еще одна примета — отличный стритфуд за вполне умеренную цену, потому что продавцов скверной и скучной еды сюда местная администрация просто не впускает. Если на рынок не хочется, то можно с набережной вдоль канала свернуть на Primrose Hill и подняться на его верхушку — отсюда открывается замечательный вид на Центральный Лондон, а по праздникам местные жители запускают здесь воздушных змеев.

Hampstead Heath

Полюбоваться на Лондон можно и с другого холма — а точнее, с Parliament Hill Viewpoint в парке Хампстед-хит. Парк состоит из нескольких частей, он очень большой, не такой многолюдный, как обычно бывает в Лондоне, и на вид немножко диковатый — с зарослями ежевики, неасфальтированными тропинками и тихими озерами. Кроме парка, в районе Хампстед приятно просто погулять по улицам — городская георгианская застройка 18-го столетия сохранилась тут квадратными километрами, а между обычными зданиями запрятаны сотни интересных исторических особняков.

Четыре из них (Fenton House, Burgh House, Keats House и Kenwood House) работают как музеи. Артистическим и богемным районом Хампстед остается уже более трехсот лет, что наложило отпечаток на архитектуру: тут много интересно, «с изюминкой» оформленных жилых домов, а отдельные улицы выглядят так, будто сошли с открытки.

Также в округе много старинных пабов, из которых самый колоритный — это расположенный между парками Spaniards Inn. Паб датируется 1585 годом, и в нем знаменитый разбойник Дик Тюрпин не только родился, но и прятал часть своей добычи. Это не единственная известная личность, связанная с этим заведением: Китс писал тут стихи, Рейнолдс рисовал наброски, Брэм Стокер записывал местные легенды для будущего романа о Дракуле, а вот Байрон приходил сюда просто отдыхать.

Epping Forest

Epping Forest — это уже не парк, а лес. Растет он на этом месте, по мнению ученых, со времен неолита и за последние пару тысяч лет не слишком сильно изменился. Уцелел он так близко от города по очень простой причине — начиная с 12-го века Эппинг считался королевскими охотничьими угодьями.

Живности тут, кстати, до сих пор водится много — олени повсюду бегают, белки по деревьям скачут, лисы гуляют и так далее. Дорожки тут есть, но узкие и неасфальтированные, а в чаще запросто можно не навсегда, но заблудиться.

Лесов в Британии немало, но так близко к Лондону расположен только один — в Epping Forest запросто можно добраться на метро. Проще всего доехать до станции Loughton, а от нее до лесного массива уже меньше километра пешком. На картах это не очень хорошо видно, но на самом деле сориентироваться просто — улица Nursery Rd идет прямо по кромке леса.

В чаще есть несколько исторических мест: Loughton Camp, Ambresbury Banks и Queen Elizabeth’s Hunting Lodge. Первые две исторические зоны — остатки фортов, построенных здесь в Железном веке кельтскими племенами задолго до прихода в Британию римлян. Зданий тут нет — только рвы, холмы и прочие изменения рельефа, но даже это большая редкость.

А вот охотничий домик королевы Елизаветы прекрасно сохранился с 16-го столетия, и в него можно зайти. Существует легенда, что в этом лесу погибла мифическая королева кельтов Боадицея, и в сказки тут верится без труда: деревья огромные, старые и такой причудливой формы, что кажется, будто в ветвях прячутся эльфы. Среди многовековых дубов скрыты крошечные лесные озерца с неподвижной в любую погоду водой, то тут, то там бегут ручьи, зеленеет мох — словом, кельтская сказка.

Kew Gardens

Крупнейший ботанический сад мира Kew Gardens находится в Лондоне, и для приятной прогулки в праздник он подходит самым лучшим образом.

Красивые, большие деревья множества различных сортов, море диких местных растений, формальный парк — чего тут только нет. Оранжереи — отдельная радость: тут можно посмотреть, как растут ваниль или чай, как цветут амазонские лилии или как спеет черный перец, какой величины бывают фикусы, когда они не в горшках, и как плодоносит папайя.

Вдобавок сад сделан так, чтобы, кроме осмотра биологических редкостей, в нем было приятно и просто погулять, причем в любой сезон. В феврале здесь зацветают самые ранние деревья, луга уже покрыты травой, а ко Дню святого Валентина зацветет и знаменитый Crocuses Carpet из трех миллионов крокусов. Также тут можно побывать на ежегодном фестивале орхидей, который проходит с 8 февраля по 8 марта: вход туда включен в стоимость входного билета.

Подготовила Елена Чернова