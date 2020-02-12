Выставка работ Бэнкси откроется в Лондоне

Однако сам анонимный художник не имеет к ней отношения

23 апреля в Лондоне откроется большая выставка работ анонимного художника Бэнкси, сообщает Time Out. На ней будут представлены более 80 гравюр, картин, трафаретов и скульптур, созданных им с 1997 по 2008 гг. Выставка уже побывала в таких городах, как Мельбурн, Сидней, Окленд, Тель-Авив, Торонто и Майами.

В экспозиции будут представлены материалы из частных коллекций, в том числе — знаменитая «Девочка с воздушным шаром». Оригинальное граффити с изображением девочки, отпускающей воздушный шар в форме сердца, появилось на мосту Waterloo Bridge в 2002 году; с тех пор Бэнкси переработал этот образ несколько раз в своих произведениях. Появятся на выставке и другие его работы — скульптура CCTV Angel, вариации картин Grin Reaper и Pulp Fiction.

В отличие от магазина Gross Domestic Product в Кройдоне, организатором этого мероприятия является не сам Бэнкси, а его бывший арт-дилер и фотограф Стив Лазаридес. Они прекратили сотрудничать в 2008 году, однако сохранили дружеские отношения. Лазаридес также является автором фотокниги Banksy Captured, в которой запечатлен процесс создания многих работ художника.

Зарегистрироваться на предпродажу билетов можно по ссылке artofbanksy.co.uk