В Лондоне подтвержден первый случай заражения коронавирусом

Женщина прилетела из Китая пару дней назад

Врачи выявили первый случай заражения коронавирусом в Лондоне, сообщает BBC. Женщина подхватила его в Китае, однако первые симптомы болезни появились после посадки в аэропорту Хитроу. Заболевшая позвонила на горячую линию NHS 111 и была госпитализирована в больницу St Thomas’ Hospital. Чтобы исключить новые случаи заражения, специалисты пытаются выяснить, с кем женщина могла контактировать.

Это уже девятый случай возникновения болезни в Великобритании, однако есть и хорошие новости. 12 февраля больницу покинул британский бизнесмен Стив Уолш, полностью излечившийся от опасной пневмонии. Он подхватил коронавирус во время командировки в Сингапуре и по незнанию заразил им одиннадцать человек, пятеро из которых потом вернулись в Великобританию.

83 британца, находившихся на карантине в больнице Arrowe Park Hospital, отпущены домой — врачи не нашли у них коронавируса. Вторая группа британцев, вернувшихся из китайского Уханя, еще находится на карантине близ города Милтон-Кинс.

На территории Китая более 60 тыс. человек заражены коронавирусом, который теперь получил официальное название — Covid-19. В стране действует жесточайший карантин, а число жертв вируса превысило 1350 человек.