Бэнкси нарисовал граффити ко Дню святого Валентина

Новая работа художника появилась в Бристоле

Новое граффити британского художника Бэнкси появилось на стене жилого дома в Бристоле накануне Дня святого Валентина, сообщает The Guardian. На нем изображена стреляющая из рогатки девочка, над которой расплывается ярко-красное пятно из цветов.

Местные жители увидели эту работу утром 13 февраля, одной из первых об этом сообщила Ассоциация сомалийской общины Бристоля и поблагодарила знаменитого художника. Дом, находящийся по улице Marsh Lane в районе Barton Hill, принадлежит 67-летнему Эдвину Саймонсу. Его дочь, 37-летняя Келли Вудрафф, узнала о граффити из поста в «Фейсбуке».

«Я в полном восторге от случившегося, — рассказывает Келли. — Мы были дома весь день и наблюдали, как сотни людей приходят и фотографируют работу себе на память. Это просто потрясающе». Семья объявила, что наложит на граффити защитное стекло, чтобы сохранить его как можно дольше.

Бэнкси опубликовал фото этого граффити на своем сайте и в «Инстаграме» — таким образом он подтверждает авторство работ.