﻿﻿﻿﻿﻿

Бэнкси нарисовал граффити ко Дню святого Валентина

Бэнкси нарисовал граффити ко Дню святого Валентина
Фото:instagram.com/banksy

Новая работа художника появилась в Бристоле

Новое граффити британского художника Бэнкси появилось на стене жилого дома в Бристоле накануне Дня святого Валентина, сообщает The Guardian. На нем изображена стреляющая из рогатки девочка, над которой расплывается ярко-красное пятно из цветов.

Местные жители увидели эту работу утром 13 февраля, одной из первых об этом сообщила Ассоциация сомалийской общины Бристоля и поблагодарила знаменитого художника. Дом, находящийся по улице Marsh Lane в районе Barton Hill, принадлежит 67-летнему Эдвину Саймонсу. Его дочь, 37-летняя Келли Вудрафф, узнала о граффити из поста в «Фейсбуке».

Фото: twitter.com/BartonHillAc

«Я в полном восторге от случившегося, — рассказывает Келли. — Мы были дома весь день и наблюдали, как сотни людей приходят и фотографируют работу себе на память. Это просто потрясающе». Семья объявила, что наложит на граффити защитное стекло, чтобы сохранить его как можно дольше.

Бэнкси опубликовал фото этого граффити на своем сайте и в «Инстаграме» — таким образом он подтверждает авторство работ.

profile-sample2
В Великобритании растет заболеваемость паротитом
14-02-2020
profile-sample2
Перестановки в Кабинете министров
14-02-2020
profile-sample2
Концерт Максима Венгерова
14-02-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Brickstudio
Brickstudio
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.