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Концерт Максима Венгерова

Концерт Максима Венгерова

Максим Венгеров – знаменитый скрипач, дирижер и педагог, обладатель многих профессиональных наград включая две премии «Грэмми» и BritAward.

В этом году он празднует свое 45-летие: 40 лет из 45 он провел на сцене.

В Royal Albert Hall в этот день выступит сам знаменитый скрипач в музыкальной связке с гениальной пианисткой Мартой Аргерих, виолончелистом с мировым именем Мишей Майским, оркестром Oxford Philharmonic Orchestra под управлением Мариуса Пападопулоса и студентами из Royal College of Music.

В программе прозвучат произведения Бетховена, Шостаковича и Сарасате.

Максим Венгеров всегда использовал свой талант во благо и принимал участие в социально значимых проектах. Был назначен эмиссаром UNICEF. В этой роли он играл для детей Уганды, Гарлема, Таиланда и Косово. 

КОГДА: 12 июня в 19:30

ГДЕ: Royal Albert Hall, Kensington Gore, South Kensington, London SW7 2AP

БИЛЕТЫ: от £39 до £3 360 (tickets.royalalberthall.com)

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