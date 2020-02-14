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В стране растет заболеваемость паротитом

В стране растет заболеваемость паротитом
Фото:123rf.com

Врачи призывают пройти вакцинацию

Количество заболевших эпидемическим паротитом, или свинкой, резко увеличилось за последние два года, утверждает Public Health England. Врачи просят тех, кто по каким-то причинам оказался непривитым от болезни, поставить комбинированную вакцину MMR.

По официальным данным на сайте правительства, в 2019 году было зафиксировано 5 042 случая заболевания паротитом, в 2018 году заболевших было всего 1 066 человек. Только за январь этого года в больницу обратились 546 человек с паротитом, в 2019 году эта цифра была в четыре раза ниже.

Большинство заболевших — студенты университетов и колледжей, так называемое «поколение Уэйкфилда». Это люди, родившиеся в конце 90-х и начале двухтысячных, когда в Великобритании снизилась популярность прививок и вакцин.

Паротит — это вирусная инфекция, для которой характерны лихорадка, ломота в суставах и увеличение слюнных желез.

От сильных отеков лицо становится одутловатым и круглым, отчего и произошло народное название болезни. Хотя паротит проходит достаточно быстро, он может вызвать серьезные осложнения — орхит, менингит или глухоту.

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