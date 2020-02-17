﻿﻿﻿﻿﻿

Музей транспорта приглашает прокатиться на поезде в стиле ар-деко

Музей транспорта приглашает прокатиться на поезде в стиле ар-деко
Фото:wikipedia.org

В апреле по линии Piccadilly будет запущен знаменитый поезд 1938-го года 

Лондонский метрополитен — это настоящая городская достопримечательность и предмет национальной гордости. Он является старейшим в мире, а знаменитый дизайн вагонов, впервые появившийся в начале 20-го века, по праву считается культовым.

В апреле Лондонский музей транспорта подарит жителям и гостям столицы возможность прокатиться по линии Piccadilly на одном из поездов 1938-го года, сообщает портал Secret London. 25 и 26 апреля винтажный поезд будет ходить по маршруту от Northfields до Acton Town. В его вагонах воссоздан интерьер первых составов, выполненный в стиле ар-деко — полированное дерево, геометрические линии и красочные орнаменты.

Расписание поезда:

25 апреля

Northfields 10:58 – Acton Town 11:50
Northfields 12:38 – Northfields 13:24
Northfields 14:49 – Acton Town 15:39

26 апреля

Northfields dep. 10:58 – Acton Town 11:49
Northfields dep. 12:38 – Northfields 13:23
Northfields dep. 14:48 – Acton Town 15:38

Стоимость билетов — £45 для взрослых и £35 для детей. Билеты пока не поступили в продажу; желающим рекомендуется следить за обновлениями на сайте музея или подписаться на новостную рассылку.

profile-sample2
Музей транспорта приглашает прокатиться на поезде в стиле ар-деко
17-02-2020
profile-sample2
Правительство выделит £1,2 млрд на разработку новой системы прогнозирования погоды
17-02-2020
profile-sample2
Восемь из девяти британцев, заболевших коронавирусом, выписаны из больницы
17-02-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Brickstudio
Brickstudio
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.