Музей транспорта приглашает прокатиться на поезде в стиле ар-деко

В апреле по линии Piccadilly будет запущен знаменитый поезд 1938-го года

Лондонский метрополитен — это настоящая городская достопримечательность и предмет национальной гордости. Он является старейшим в мире, а знаменитый дизайн вагонов, впервые появившийся в начале 20-го века, по праву считается культовым.

В апреле Лондонский музей транспорта подарит жителям и гостям столицы возможность прокатиться по линии Piccadilly на одном из поездов 1938-го года, сообщает портал Secret London. 25 и 26 апреля винтажный поезд будет ходить по маршруту от Northfields до Acton Town. В его вагонах воссоздан интерьер первых составов, выполненный в стиле ар-деко — полированное дерево, геометрические линии и красочные орнаменты.

Расписание поезда:

25 апреля

Northfields 10:58 – Acton Town 11:50

Northfields 12:38 – Northfields 13:24

Northfields 14:49 – Acton Town 15:39

26 апреля

Northfields dep. 10:58 – Acton Town 11:49

Northfields dep. 12:38 – Northfields 13:23

Northfields dep. 14:48 – Acton Town 15:38

Стоимость билетов — £45 для взрослых и £35 для детей. Билеты пока не поступили в продажу; желающим рекомендуется следить за обновлениями на сайте музея или подписаться на новостную рассылку.