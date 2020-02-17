Правительство выделит £1,2 млрд на разработку новой системы прогнозирования погоды

Главная задача суперкомпьютера — предсказать приближение штормов и ураганов

Британское правительство планирует выделить £1,2 млрд на разработку нового суперкомпьютера для прогнозирования погоды и изменений климата, сообщает Metro. Управлять им будет главная метеорологическая служба страны Met Office.

С помощью нового устройства метеорологи смогут отследить зарождение в океанах штормов и ураганов, получить информацию об их силе и скорости, предсказать самые разрушительные последствия изменения климата. Это поможет аэропортам скорректировать расписание работы, избежать перепадов электричества, а наземным экстренным службам — лучше подготовиться к удару стихии.

Сейчас в распоряжении Met Office находится суперкомпьютер, который входит в топ-50 мощнейших компьютеров мира, однако срок его службы истекает в 2022 году. Новый суперкомпьютер, по словам разработчиков, будет мощнее и станет передовым в области прогнозирования климатических изменений. Сам компьютер обойдется правительству в £854 млн, а оставшиеся средства будут выделяться по мере необходимости на улучшение работы.

«Благодаря новым технологиям мы сможем точно и своевременно предсказывать погоду, что очень важно в период изменения климата», — утверждает глава Met Office Пенни Эндерсби.