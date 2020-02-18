Apple ограничит поставки iPhone по всему миру из-за коронавируса

Доходы компании в этом квартале заметно снизятся

Компания Apple объявила о временных ограничениях мировых поставок iPhone из-за коронавируса, пишет BBC. По этой же причине доходы корпорации должны заметно снизиться.

Apple стала первой американской компанией, которая открыто заявила о негативных последствиях новой эпидемии и ее влиянии на свои доходы. По итогам текущего квартала, прибыль Apple должна была составить $67 млрд, однако уже сейчас понятно, что этой цифры не удастся достичь. В компании отметили, что предприятия-поставщики находятся за пределами провинции Хубэй, ставшей эпицентром заболевания, однако они восстанавливают свою работу «медленнее, чем ожидалось». Аналитики отметили снижение спроса на смартфоны Apple в Китае, что также может сказаться на прибыли.

Пострадала от вспышки коронавируса и автомобильная индустрия. На прошлой неделе британский производитель грузовых автомобилей JCB объявил о сокращении объемов производства, поскольку многие необходимые детали производятся в Китае.

За последние две недели число заболевших вирусом Covid-19 начало уменьшаться. В понедельник за пределами провинции Хубэй было объявлено о 115 случаях заражения — в три раза меньше, чем на прошлой неделе.