Почему плесень так любит британские дома и как от нее избавиться?

Как вывести вредный грибок

Плесень в домах и квартирах – головная боль для многих жителей Британии. К тому же из-за теплых зим последнее время количество плесени в английских домах стало расти как в давно построенных зданиях, так и современных строениях.

Основная причина размножения плесени – влажность и относительно теплый климат.

По статистике, каждый пятый дом в Англии страдает от черного налета на стенах. Основная причина в том, что во многих домах существуют идеальные условия для появления и дальнейшего существования плесени, а именно:

– повышенная влажность и сырость, обусловленные погодными условиями;

– нарушения в работе систем вентиляции и отопления;

– протечки в крышах из-за частых дождей.

Колонии грибка прекрасно себя чувствуют в таких условиях и будут продолжать расти, если их не удалять.

Наличие плесени очень легко скрыть. Некоторые владельцы недвижимости часто грешат этим при продаже или сдаче жилья. Стоит лишь перекрасить стены, и признаки грибка не будут заметны первое время.

Чаще всего плесень появляется в зданиях, построенных из древесины, старых строениях или из-за неправильной установки герметизирующих материалов, которые способствуют удержанию влаги.

Если вы хотите снять или приобрести жилье, стоит внимательно проинспектировать не только квартиру, но и весь дом, особенно нужно проверить уровень влажности в цокольных и подвальных помещениях. Также необходимо выяснить, из какого материала построено здание, проверить, насколько эффективно работают системы гидроизоляции и герметизации, нет ли в стенах трещин. Чтобы точно не ошибиться, лучше заказать экспертную оценку помещения – нет ли в нем грибка?

Опасные колонии

Плесень может серьезно навредить здоровью – это доказано. В первую очередь она может спровоцировать появление проблем с дыхательной системой. Следствие – различные аллергические реакции, обострения которых влияют на нервную систему, что приводит к нарушению сна, мигреням, головокружениям и обморокам. В самых серьезных случаях плесень может стать причиной астмы, бронхита и пневмонии, она также способствует развитию рака легких.

Что говорят эксперты

Джефф Чарлтон, один из ведущих экспертов в Великобритании по исследованию плесени, выделил этапы последовательной борьбы с грибком: «Плесень делится на две категории: «живая» и «мертвая». Последняя опаснее для человеческого здоровья, чем первая, потому что выделяет в воздух более вредные вещества. При любом намеке на плесень в помещении надо немедленно предпринять меры. Для начала необходимо найти корень проблемы, почему грибок появился у вас в доме. Скорее всего, дело в переизбытке влаги. Чтобы избавиться от плесени навсегда, необходимо предпринять ряд серьезных шагов:

– исследовать плесень и определить ее вид;

– выявить и устранить источники влаги;

– удалить весь налет;

– продезинфицировать пораженные поверхности.

Методы борьбы

Один из самых эффективных способов борьбы с плесенью – использование специальных химических средств, например, Black mould remover и HG Mould Spray. Но не стоит забывать, что чрезмерное использование химических средств, во-первых, не всем подходит, а во-вторых, также может негативно повлиять на ваше здоровье.

Поэтому мы подобрали три эффективных способа борьбы с плесенью натуральными методами.

– Перекись водорода

Перекись водорода эффективно убивает плесень на различных материалах. Залейте 3%-ный раствор перекиси водорода в аэрозольный баллончик, полностью опрыскайте заплесневелую поверхность и оставьте на десять минут. Затем очистите пораженную область, чтобы удалить весь налет.

– Белый уксус

Залейте его в распылитель, после чего опрыскайте уксусом заплесневелую поверхность и оставьте на час. В уксусный раствор также можно добавлять пищевую соду.

– Пищевая сода

Добавьте одну четверть столовой ложки пищевой соды в распылитель с водой, встряхните, пока сода не растворится. Опрыскайте заплесневелую область, затем используйте чистящую щетку, чтобы удалить всю оставшуюся плесень. Промойте поверхность водой.

Если ситуация запущена, стоит обратиться за помощью к профессионалам – в специальные сервисы, такие как bidvine.com, condensationcured.co.uk или environpropertyservices.co.uk. Для начала нужно оставить заявку на сайте или по телефону, после чего с вами свяжутся, приедут специалисты, оценят масштаб работы, дадут бесплатную консультацию и сориентируют по окончательной стоимости.

Средняя стоимость уничтожения плесени по Лондону – от £100 до £250 за одно помещение, в зависимости от уровня поражения.

Прощай навсегда!

Чтобы плесень не навестила вас вновь и после дорогостоящего удаления, следует использовать приборы против влажности (осушители воздуха, или dehumidifiers). Цена на них варьируется от £40 до £450. Уровень влажности в помещении не должен подниматься выше 40%. Иногда их бесплатно предоставляет агентство недвижимости, с помощью которого вы сняли квартиру или дом.

Не экономьте на отоплении, почаще проветривайте помещение. Плесень будет также держаться в стороне, если в доме есть приспособления для принудительной вентиляции: решетки для забора воздуха, вентиляторы, фильтры для очистки воздуха.

Подготовила Натали Погодина