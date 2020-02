Лучшие спектакли и мюзиклы Вест-Энда: идем на свидание

Встречайте нашу февральскую подборку спектаклей. В этот раз мы предлагаем вам те, на которые особенно приятно будет отправиться с партнером. На каких-то из них получится беспечно посмеяться от души, а какие-то, наоборот, взволнуют и заставят себя обсуждать.

Uncle Vanya

Могут ли британцы понять «загадочную русскую душу»? Чтобы ответить на этот вопрос, стоит увидеть, как режиссер Йен Риксон ставит «Дядю Ваню» в адаптации Конора Макферсона. Провинциальная русская усадьба вписалась на лондонскую сцену, как будто всегда там и стояла. Работы художника по свету и дизайнера декораций, несомненно, будут номинированы на всевозможные премии – так деликатно и вместе с тем правдиво удалось им передать атмосферу деревенского лета средней полосы России.

Действие из конца XIX века перенесено в самое начало XX-го: так «висящее на стене ружье» непременно выстрелит, и приближающаяся революция не оставит и камня на камне от привычного мира.

Тоби Джонс в заглавной роли собрал массу комплиментов от критиков, а Ричард Армитейдж в роли доктора Астрова – от зрительниц. Юная и очаровательная Эйми Лу Вуд из прогремевшего недавно сериала Sex Education появляется в роли хозяйки усадьбы Сони.

КОГДА: до 2 мая

ГДЕ: Harold Pinter Theatre

БИЛЕТЫ: от £20

Pretty Woman

Мюзикл по фильму «Красотка» с Джулией Робертс и Ричардом Гиром совсем недавно покорил Бродвей. И вот дошла очередь и до Вест-Энда – показы истории бизнесмена Эдварда и «девушки нелегкой судьбы» Вивиан начались с 13 февраля, как раз перед Днем всех влюбленных. Чтобы перенести историю на сцену, песни написал сам Брайан Адамс! Музыка получилась в стиле конца 80-х-начала 90-х, с заводными рок-н-роллами.

В главных ролях в лондонской премьере вы увидите Эми Аткинсон, еще недавно блиставшую в роли пятой жены Генриха VIII Кэтрин Ховард в популярном мюзикле SIX, и Дэнни Мака, знакомого британцам не только по своим работам в мюзиклах (Amelie, White Christmas), но и по участию в популярных телешоу (Strictly Come Dancing, Hollyoaks).

Вивиан и Эдвард пройдутся по магазинам на Родео Драйв, окажутся в Oпере и на скачках, и не только.

Услышите ли вы со сцены знаменитую Oh, Pretty Woman Роя Орбисона? Приходите на спектакль и узнаете!

КОГДА: до 21 января 2021 года

ГДЕ: Piccadilly Theatre

БИЛЕТЫ: от £15

The Wedding Singer

Еще один мюзикл по популярному фильму 90-х. Party like it’s 1985! – предлагают создатели, и вечер с «Певцом на свадьбе» превратится в замечательную вечеринку. По сюжету, выступающего на свадьбах с группой певца Робби бросает невеста и одновременно пытается нанять спеть на ее грядущей свадьбе новая знакомая, милая официантка Джулия. Как романтические, так и смешные номера авторам удались хорошо – и бродвейскую постановку в свое время даже номинировали на Tony.

Две сцены этого мюзикла, как говорится, стоят всех денег, потраченных на билет. Casualty of Love, в ходе которой расстроенный Робби разваливает в пух и прах свадьбу несчастных молодоженов, и романтичная и нежная Grow Old with You из фильма, которой герой пытается вернуть уехавшую от него возлюбленную.

В фильме в роли певца можно было увидеть Адама Сэндлера, а в Лондоне в этой роли выходит на сцену победитель Strictly Come Dancing Кевин Клифтон. Как выяснилось, он не только шикарно танцует, но и неплохо поет.

КОГДА: до 1 марта

ГДЕ: Troubadour Wembley Park Theatre

БИЛЕТЫ: от £15

The Boy Friend

Мюзикл-трибьют двадцатым годам уже прошлого века был впервые поставлен почти 70 лет назад. В Лондоне он шел в 1953 году, а чуть позже именно благодаря ему Бродвей узнал Джули Эндрюс. По сюжету богатая наследница влюбляется в бедного клерка. Так ли он прост и беден? Время покажет, но в подобных историях все миллионеры почему-то обожают держать свои миллионы в секрете от окружающих!

В главных ролях – талантливая Амара Окереке, исполнительница главной роли в прошлогодней «Оклахоме», и Джек Баттерворт, два года до этого притягивавший взгляды в «Гамильтоне».

КОГДА: до 7 марта

ГДЕ: Menier Chocolate Factory

БИЛЕТЫ: от £29,50

Les Miserables

Смотрели ли вы мюзикл «Отверженные»? Если нет, то сейчас самое время! Да и если смотрели, то вот вам причина вернуться. Мюзиклу-рекордсмену Вест-Энда в этом году исполняется 35 лет. Пару месяцев назад постановку обновили. Со сцены убрали легендарный поворотный круг (артисты шутили, что за спектакль делают по несколько тысяч оборотов, так быстро он вертится), поэтому знакомые сцены смотрятся теперь несколько иначе.

А главное, в новую версию постановки пригласили лучших артистов жанра! В роли Жана Вальжана сейчас выходит Джон Робинс, сменивший корону короля Георга из «Гамильтона» на короткую стрижку каторжника. А Фантину играет Кэрри Хоуп Флетчер, исполнявшая до этого главную роль в подростковой черной комедии Heathers. В общем, этот поход в театр подойдет тем, кто хочет восхититься нестареющей классикой жанра и послушать лучшие голоса мюзиклов!

КОГДА: до конца года как минимум

ГДЕ: Sondheim Theatre

БИЛЕТЫ: от £17,50

Comedy About a Bank Robbery

История ограбления банка либо история настоящей любви, меняющей людей? «Комедию об ограблении банка» придумали и воплотили на сцене члены Mischief Theatre. В цикл спектаклей о том, как что-то на сцене идет не так, «ограбление» не входит.

Действие происходит в маленьком американском городке в шестидесятые. В центре сюжета, разумеется, попытка украсть огромный бриллиант из банка, но вокруг этой сюжетной линии развиваются еще несколько довольно-таки неожиданных романтических историй. Что победит – любовь или жажда наживы?

Совсем скоро «Комедия» покинет театр «Критерион», так что не упустите свой шанс выяснить.

КОГДА: до 3 мая

ГДЕ: Criterion Theatre

БИЛЕТЫ: от £11,25

Zorro the musical

Только на один вечер Туманный Альбион станет сначала знойной Испанией, а затем страстной Калифорнией. Мюзикл Zorro впервые шел в Лондоне в 2008 году. И вот, к радости поклонников материала, «испанская страсть» и хиты Gypsy Kings возвращаются в столицу, правда, только на один вечер. Концертное исполнение прозвучит со сцены Кадоган-холла в сопровождении London Musical Theatre Orchestra.

В главных женских ролях снова выйдут артистки премьерного состава: Лесли Маргерита, получившая «Оливье» за роль чувственной испанки Инес, и нежная Эмма Уильямс, номинированная на «Оливье» за исполнение роли Луизы. А партии Диего/Зорро исполнит Рикардо Афонсо, также звезда музыкального театра, прошлым летом выходивший в роли Иуды в рок-опере Jesus Christ Superstar в Барбикане.

КОГДА: 23 февраля

ГДЕ: Cadogan Hall

БИЛЕТЫ: от £34

A Number

С 14 февраля в Bridge Theatre начались показы захватывающей драмы. В основе сюжета – некий генетический эксперимент по клонированию, благодаря которому сын узнает, что он не уникальное дитя своего отца, а один из череды идентичных копий. Пьеса Кэрил Черчилл в 2002 г. получила Evening Standard Award как лучшая пьеса года. В оригинальной премьере постановки в 2002 году играли Майкл Гэмбон и Дэниел Крейг.

Сейчас в роли отца можно будет увидеть Роджера Аллама (Endeavour, Game of Thrones и многое другое), всех его сыновей сыграет Колин Морган (Merlin). Кстати, оба артиста уже играли вместе в «Буре».

КОГДА: до 14 марта

ГДЕ: Bridge Theatre

БИЛЕТЫ: £15-55

Подготовила Анастасия Глаголева