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Готовимся к весне

Готовимся к весне
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Елена Стрелецкая elena@angliya.com @angliya_beauty

Какие косметические средства идеально подойдут для переходного периода: выходим из зимней спячки, достаем бьюти-арсенал или отправляемся за покупками. Обновить кожу, насытить ее влагой, восстановить, придать здоровый оттенок и, конечно, не забыть про антицеллюлитный крем…

Антистресс: косметика с орхидеей

Новая линия косметики с экстрактами черной и лунной орхидей от испанской марки Tegoder – идеальный вариант для ухода за кожей, уставшей от зимней переменчивой погоды. В линию вошли: тоник, очищающее молочко, маска, крем и сыворотка.

Black Orchid Moon Face Nectar, £44 за 30 мл

tegoder.co.uk

Концентрированная сыворотка для лица интенсивного действия, которая защищает, оживляет и восстанавливает кожу. Настоящий маст-хэв для более упругой, сияющей кожи. Комбинация витаминов и активных ингредиентов мгновенно возвращает коже сияние. В составе: черная орхидея, лунная орхидея, стволовые клетки орхидеи, бакучиол, масло цубаки, витамин Е, коллаген, коэнзим Q10, бисаболол и витамины С и В.

Black Orchid Moon Face Tonic, £24 за 200 мл

tegoder.co.uk

 

Тонизирующий лосьон для лица с гиалуроновой кислотой, который защищает, оживляет и восстанавливает кожу. Гиалуроновая кислота помогает восстановить уровень влаги в коже и удержать ее, делая кожу мягкой, эластичной и увлажненной. В составе: черная орхидея, лунная орхидея, стволовые клетки орхидеи, бакучиол, масло цубаки, витамин Е и гиалуроновая кислота.

Сияние: идеальный бронзер

Madame LA LA Bronzing Ball, £14

madamelala.com

Бронзирующий шар от популярного бренда косметики с автозагаром отлично подойдет для придания лицу и телу более здорового оттенка. Благодаря форме его легко наносить на кожу без использования кистей или специальных спонжей. Он обладает легким ароматом кокоса и подходит для всех типов и тонов кожи. В составе: витамин Е и кокосовая вода, а также специальные мерцающие частички, которые придают коже легкое свечение. Идеален для использования в качестве хайлайтера и бронзатора.

Обновление: кофейный скраб

Grounded Cherry Almond Coffee Scrub, £15

groundedbodyscrub.co.uk

Приближение весны – самое время для обновления кожи. Отличный продукт для эксфолиации кожи и ароматерапии одновременно – скраб с черешней и миндалем. В составе: витамины, минералы и антиоксиданты, кофе, кокосовое масло, масло сладкого миндаля, сахар, соль, витамин Е. Такой скраб отлично подойдет даже для сухой кожи, он поможет не только очистить, увлажнить, очистить и тонизировать кожу, но и осветлить ее – всего за 5-10 минут, пока вы принимаете душ.

Сглаживание: крем против целлюлита

Thalgo Expert Correction for Stubborn Cellulite, £43,50 за 150 мл

thalgo.co.uk

Липолитический корректирующий гель против целлюлита работает за счет технологии Oxy Active Technology, выжимки из водорослей и пиперина. Стимулируя адренергические липолитические процессы, которые «заторможены» в области плотного целлюлита, колеус форсколин (активный ингредиент) реактивирует процесс расщепления жиров. Входящий в состав формулы пиперин, получаемый из черного перца, в 11 раз повышает усвоение активного компонента в областях с плотным целлюлитом для эффективного сокращения «апельсиновой корки», похудения и приобретения стройного силуэта. Использовать гель нужно ежедневно: утром и вечером наносить круговыми движениями на области, подверженные проявлениям плотного целлюлита, проводя самомассаж.

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