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Садик Хан призывает предоставить британцам право на «ассоциированное гражданство» ЕС

Садик Хан призывает предоставить британцам право на «ассоциированное гражданство» ЕС
Фото:flickr.com/photos/127991958@N06

Это позволит им свободно перемещаться в пределах альянса после «Брекзита»

Мэр Лондона Садик Хан призывает британское правительство вернуться к идее «ассоциированного гражданства» ЕС в предстоящих переговорах по «Брекзиту», пишет The Guardian.

Идея была впервые предложена бывшим премьер-министром Бельгии и координатором ЕС по «Брекзиту» Ги Верхофстадтом. Согласно его предложению, британцы, которые хотят остаться гражданами Европейского союза, будут сами ежегодно платить взносы в бюджет альянса. За это они получат право свободного передвижения и проживания в странах ЕС, возможность устроиться там на работу и право голосовать на выборах в Европарламент.

Реализация подобной инициативы маловероятна, поскольку она противоречит текущему законодательству Европейского союза. Тем не менее Садик Хан считает, что идея все еще заслуживает внимания. «Как и многие лондонцы, я опечален, что мы больше не являемся членами Европейского союза. Однако это не означает, что будущее нашей страны не может быть тесно связано с Европой», — добавил он.

18 февраля Хан прибудет с рабочим визитом в Брюссель, где встретится с главным переговорщиком ЕС по вопросам «Брекзита» Мишелем Барнье и президентом Европейского парламента Дэвидом Сассоли.

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