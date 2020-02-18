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Спасатели эвакуируют пострадавших от шторма «Деннис»

Спасатели эвакуируют пострадавших от шторма «Деннис»
Фото:flickr.com/photos/167863103@N02

В Уэльсе реки вышли из берегов и затопили жилые дома

Великобритания переживает второй шторм за месяц: в прошлые выходные «Киара» привела к затоплению сотен домов, а бушующий сейчас шторм «Деннис» вызвал потопы и оползни в Англии и Уэльсе, сообщает The Evening Standard.

Из-за разлива реки Уай, вызванного сильными дождями, спасатели эвакуировали жителей Монмута на юго-востоке Уэльса. Уровень воды в реке поднялся до отметки 7,2 м. Мост через реку закрыт, пешеходов и автомобилистов просят не приближаться к нему. В округах Херефордшир, Шропшир и Вустершир объявлен режим чрезвычайной ситуации.

На борьбу с ударом стихии в Англии вышли более тысячи спасателей. Они установили защитные дамбы из мешков с песком, общая протяженность которых составила пять км. В распоряжении Это позволило защитить 18,5 тыс. домов, однако 420 были все же затоплены, сообщил исполнительный директор The Environment Agency по борьбе с наводнениями в прибрежных районах Джон Кертин. В результате шторма погибли по меньшей мере четыре человека, судьба еще двух пропавших неизвестна, сообщает газета Metro.

Метеоролог Met Office Марко Петанья сообщил, что во вторник стихия даст людям передохнуть, однако в среду и четверг в Англии снова пройдут сильные дожди, а на севере Шотландии может выпасть снег.

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